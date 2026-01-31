İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, sosyal medya ve eğlence dünyasını derinden sarstı. Reynmen, Hasan Can Kaya ve Çakal gibi tanınmış isimlerin yanı sıra Toşko da gözaltı listesinde yer aldı. Peki Toşko neden gözaltına alındı ve kimdir?

Toşko neden gözaltına alındı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mazlum Aktürk hakkında ciddi suçlamalar yöneltildi. Suçlamalar arasında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "kullanılmasını kolaylaştırma" ve "kullanmak amacıyla satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" yer alıyor.

İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda toplam 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından sabahın erken saatlerinde harekete geçti.

Toşko Mazlum Aktürk kimdir

Gerçek adı Mazlum Aktürk olan Toşko, 17 Haziran 1994 tarihinde İstanbul'da doğdu. 31 Ocak 2026 itibarıyla 31 yaşında olan fenomen, X platformunda (eski adıyla Twitter) @toskofacts hesabıyla tanınıyor.

Mizahi ve gündelik hayata dair kısa paylaşımlarıyla öne çıkan Toşko, kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaştı. Özgün espri anlayışı sayesinde sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Toşko'nun oyunculuk kariyeri

Aslen internet fenomeni olan Mazlum Aktürk, oyunculuk alanında da deneyim sahibi. 2018 yılında vizyona giren Cumali Ceber 2 filminin kadrosunda yer aldı. IMDb kayıtlarına göre oyuncu ve menajer olarak tanınan Aktürk, dijital pazarlama ajansı Crew Media ile çalışıyor.

Operasyonda gözaltına alınan diğer isimler

Aynı soruşturma kapsamında Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Berkcan Güven, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar ve Döndü Şahin gibi isimler de gözaltına alındı. Yurt dışında bulunan Enes Batur, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı dahil 9 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.