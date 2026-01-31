Fatih Ürek evinde geçirdiği kalp krizi sonrasında hastaneye kaldırılmıştı. Son dönemde entübe edilerek tedavisi sürdürülen sanatçının vefatı müzik camiasında derin üzüntü yarattı.

Fatih Ürek'in serveti ne kadar

Yaklaşık 30 yıllık sanat kariyerine sahip olan Fatih Ürek, kazandığı paraları akıllıca değerlendiren isimlerden biriydi. Özellikle gayrimenkul yatırımlarına yönelen sanatçı, ev ve arsa gibi uzun vadeli getiri sağlayacak araçlara yatırım yaptı.

Resmi olmayan verilere göre Fatih Ürek'in gayrimenkulleri dahil toplam mal varlığının yüzlerce milyon TL değerinde olduğu tahmin ediliyor. Sanatçının Bodrum'da satışa çıkardığı yazlığının değerinin 102 milyon TL civarında olduğu belirtiliyor. Bunun yanı sıra İstanbul'da da birden fazla taşınmazı bulunuyor.

Fatih Ürek'in Bodrum'daki villası

Sanatçının Bodrum'daki evi oldukça dikkat çekici özelliklere sahip. 800 metrekare kapalı alana sahip villa iki kattan oluşuyor. Özel peyzajlı bahçesi ve merkezi konumuyla öne çıkan evin alt katında dört ayrı oda yer alıyor. Üst katta ise deniz manzaralı süit yatak odası bulunuyor.

Fatih Ürek mal varlığını kime bıraktı

Sanatçının mal varlığını kime bıraktığı henüz resmi olarak açıklanmadı. Avukatlarından konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Vasiyetinin olup olmadığı da bilinmiyor.

Fatih Ürek servetini nasıl kazandı

Fatih Ürek'in serveti farklı gelir kaynaklarından oluşuyordu. Müzik kariyerinde albüm satışları ve konserlerden önemli gelirler elde etti. Gelinim Mutfakta ve Kuaförüm Sensin gibi popüler televizyon programlarında sunuculuk yaparak düzenli kazanç sağladı. Sahne performansları, özel davetler ve reklam anlaşmaları da gelir kalemlerinin önemli bir bölümünü oluşturuyordu. Tüm bu kazançlarını gayrimenkul yatırımlarıyla değerlendiren sanatçı, Türkiye'nin en varlıklı sanatçılarından biri haline gelmişti.