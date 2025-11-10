Son Mühür- Bir dönem fırtınalı birliktelikleriyle magazin dünyasının en çok konuşulan çiftleri arasında yer alan Devrim Özkan ve Lucas Torreira, ikinci kez barışmalarına rağmen ilişkilerini kesin olarak bitirmişti. Ayrılığın ardından hem Özkan hem de Torreira farklı isimlerle anılmaya başlamıştı.

Geçtiğimiz haftalarda, Torreira’nın oyuncu Rabia Soytürk ile aşk yaşadığı ileri sürülmüş, ancak Soytürk bu iddiaları kesin bir dille yalanlayarak “Böyle bir şey söz konusu değil” açıklamasını yapmıştı.

Torreira, Demet Özdemir'e ilgi mi duyuyor?

Galatasaray’ın yıldız orta saha oyuncusu Lucas Torreira, futbol kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Devrim Özkan ile yollarını ayıran başarılı futbolcunun bu kez ünlü oyuncu Demet Özdemir’e ilgi duyduğu iddia edildi.

Sosyal medya hamlesi gündem oldu

Magazin kulislerinde konuşulanlara göre Torreira’nın Özdemir’e sosyal medya üzerinden yakınlaştığı öne sürülüyor. Torreira’nın dün Demet Özdemir’in iki fotoğrafını beğenmesi kısa sürede sosyal medyada olay oldu.