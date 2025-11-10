Son Mühür- Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, katıldığı bir programdaki samimi açıklamalarıyla yeniden gündem oldu.

Eski eşleriyle ilgili sözleri, yeni evliliğinde kriz yaşandığı yorumlarına neden olurken, Erbil’in canlı yayındaki özür konuşması dikkat çekmişti.

“Tüm eşlerimi aldattım” sözleri gündeme bomba gibi düştü

Mehmet Ali Erbil, programda yaptığı açıklamada geçmiş ilişkileriyle ilgili şu sözleri dile getirmişti: “Bütün eşlerimi aldattım. Hepsinden özür diliyorum. Ama bir eşime çok haksızlık yaptım. O saf ve temiz bir insandı. Keşke onu bırakmasaydım.”

Bu sözlerin, 2001 yılında evlendiği Sedef Altuntaş için söylendiği iddiası kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girmişti.

3 ay önce evlendiği eşi Gülseren Erbil ile kriz iddiası

Erbil’in açıklamaları sonrası “evlilikte kriz” iddiaları ortaya atıldı. Hatta Gülseren Erbil’in evi terk ettiği ileri sürülmüştüü. Magazin kulisleri, ünlü isimlerin açıklamalarının aile içinde gerginliğe yol açtığını konuşmaya başlamıştı.

Mehmet Ali Erbil canlı yayında eşinden özür diledi

Gündemdeki haberler üzerine Erbil, katıldığı canlı yayında eşi Gülseren Erbil’e seslenmişti. Ünlü şovmen duygusal ifadeler kullanmıştı: “Gülseren Erbil’i sevdim. Şu anda da ona aşığım.

Ne mutlu bana ki bu yaşta bana bu aşkı yaşatıyor. Onu çok üzdüysem özür diliyorum. Gerçek olan ona aşkım. Allah herkese böyle bir aşk nasip etsin.”

Gülseren Erbil sessizliğini bozdu

Gözler genç eşe çevrilirken, Gülseren Erbil’den de açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erbil, iddiaları şu sözlerle yanıtladı:

“Kırıldığım noktalar oldu ama talihsiz bir açıklama olmuş. O aslında geçmişiyle ilgili konuşmuş. Ben kocamın beni sevdiğinden eminim. Zaten sevmese evlenmezdi.”