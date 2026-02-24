Kardeşler'in istifasının temelinde Eylül 2025'te yönettiği Trabzonspor - Gaziantep FK maçında yaşanan tartışmalı pozisyon yatıyor. Karşılaşmanın 64. dakikasında Trabzonspor kendi yarı alanında faul kazandı. Augusto atışı hızlı kullanarak bordo-mavili takımın hücum fırsatı yakaladığı anda Kardeşler, önce devam kararı verip ardından oyunu durdurarak atışı tekrarlattı. Gaziantep savunmasının eksik yakalandığı o anın kesilmesi büyük tepkilere yol açtı.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları kırılma noktası oldu

Maçın ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kardeşler'i Riva'ya çağırarak MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Kardeşler pozisyonda hata yaptığını kabul etti. Ancak Hacıosmanoğlu'nun canlı yayına bağlanarak söz konusu pozisyon için kullandığı ifadeler, sürecin seyrini tamamen değiştirdi. Federasyon başkanının açıklamaları Kardeşler'i doğrudan hedef haline getirdi ve kamuoyundaki tartışma farklı bir boyuta taşındı.

Arda Kardeşler, HT Spor'a yaptığı açıklamada bu sürecin kendisi üzerinde ağır bir psikolojik baskı oluşturduğunu ifade etti. Pozisyonda hatalı karar verdiğini kabul eden ancak kasıtlı bir eylem iddiasını kesinlikle reddeden Kardeşler, yaşadığı baskı nedeniyle sahalara devam edemeyeceğini belirtti. Bu görüşmelerin ardından kendisine bir daha maç verilmemesi, istifa kararını kaçınılmaz hale getirdi.

Arda Kardeşler hakemlikten sonra ne yapacak?

Düdüğü asan Kardeşler'in gelecek planları da netleşmeye başladı. Futbol dünyasından tamamen kopmak istemeyen deneyimli hakem, menajerlik sınavına hazırlanıyor. Uzun yıllardır futbolcularla yakın temas içinde olması, bu alanda kendisine avantaj sağlayacak. Bunun yanında asıl mesleği olan mühendislik kariyerini de aktif şekilde sürdürecek.

Arda Kardeşler kimdir?

Arda Kardeşler, 3 Ocak 1988'de Bursa'da dünyaya geldi. Futbol kökenli bir ailede büyüyen Kardeşler, eski milli kaleci Eser Kardeşler'in oğlu ve profesyonel kaleci Erce Kardeşler'in ağabeyi. Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Kardeşler, hakemlik kariyerine 2009 yılında adım attı. Kısa sürede yükselerek Süper Lig'de düdük çalmaya başlayan ve FIFA kokartı taşıyan Kardeşler, hem ulusal hem de uluslararası arenada önemli müsabakalarda görev aldı. Ancak 2025 yılında yaşanan gelişmeler, 16 yıllık hakemlik kariyerinin sona ermesiyle sonuçlandı.