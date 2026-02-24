Son Mühür- Galatasaray'ın Konya deplasmanında aldığı sürpriz yenilginin ardından Kasımpaşa karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Fenerbahçe, sahadan iki puandan çok daha fazlasını kaybederek ayrılmak zorunda kalmıştı.

Defansın en önemli ismi Skriniar'ın sakatlığının ardından Kasımpaşa maçında da Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca, Ederson ve Jayden Oosterwolde karşılaşma içinde yaşadıkları sağlık problemleri nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kalmıştı.



Fenerbahçe'den bilgilendirme notu...



Sakat oyuncuların durumu hakkında merak edilenleri Fenerbahçe Kulübü bilgilendirme notuyla paylaştı.

Fenerbahçe adına yapılan açıklama şöyle...

Futbolcularımız Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca, Ederson ve Jayden Oosterwolde’nin, dün oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında yaşadıkları sakatlıklar sonrası bugün Medicana Sağlık Ataşehir Hastanesi’nde MR görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir.

Yapılan tetkikler sonucunda;

•Futbolcumuz Çağlar Söyüncü’nün sağ arka adalesinde kısmi yırtık,

•Futbolcumuz Anderson Talisca’nın sol arka adalesinde kısmi yırtık,

•Futbolcumuz Ederson’un sol arka adalesinde zorlanma,

•Futbolcumuz Jayden Osterwolde’nin sağ kasık bölgesinde zorlanma tespit edilmiştir.

Oyuncularımızın tedavilerine başlanmış olup, süreçleri kulübümüz sağlık ekibi tarafından takip edilmektedir.



Ne zaman dönerler?



Aziz Yıldırım döneminde İletişim Direktörü olarak görev yapan Necati Mete,

''Çağlar, 3–5 hafta, Talisca 4–6 hafta, Ederson, 1–2 hafta, Oosterwolde 2 hafta civarı diyebiliriz. En risklisi Talisca, erken sahaya çıkarsa sakatlığı nükseder'' değerlendirmesinde bulundu.