Son Mühür - Süper Lig’de Kasımpaşa karşısına çıkan Fenerbahçe’de yaşanan sakatlıklar teknik heyeti tedirgin etti. Sarı-lacivertli ekipte üç futbolcunun maç sonrası yaşadığı sorunlar endişe yarattı.

Karşılaşma sırasında Çağlar Söyüncü ile Jayden Oosterwolde sakatlık yaşayarak oyuna devam edemezken, Anderson Talisca ise maçın ardından stadyumdan sekerek ayrıldı. Brezilyalı futbolcunun son durumu, salı günü yapılacak MR kontrollerinin ardından netlik kazanacak.

Tedesco ne dedi?

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Domenico Tedesco, Nottingham Forest karşılaşması öncesinde kadroda önemli eksikler bulunduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ederson ve Talisca'nın sıkıntıları var. Skriniar sakat. Çağlar sakat. Oosterwolde rövanşta cezalı. Fred cezalı. Yiğit Efe Demir üç maçı çıkarabilecek mi, ona da bakacağız"