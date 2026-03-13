İzmir’de kış aylarında etkili olan yağışlar barajlardaki su seviyelerine olumlu yansıdı. Kentin içme suyu ihtiyacını büyük ölçüde karşılayan Tahtalı Barajı’nda doluluk oranı geçen yıla kıyasla belirgin şekilde arttı.

Tahtalı Barajı’nda doluluk yüzde 40’ı geçti

İzmir’in ana içme suyu kaynağı olan Tahtalı Barajı’nda aktif doluluk oranı yüzde 40,03 seviyesine yükseldi. Barajdaki toplam su hacmi 134 milyon 492 bin metreküp olarak ölçülürken, kullanılabilir su miktarı 114 milyon 892 bin metreküp olarak kaydedildi.

Geçen yılın aynı döneminde, 13 Mart tarihinde barajdaki aktif doluluk oranı yüzde 15,66 olarak ölçülmüş, kullanılabilir su hacmi ise 44 milyon 940 bin metreküp seviyesinde kalmıştı. Son ölçümler, Tahtalı Barajı’ndaki aktif doluluk oranının bir yıl içinde 2,5 kattan fazla arttığını ortaya koydu.

Diğer barajlarda da artış görüldü

Kentte içme suyu sağlayan diğer barajlarda da yağışların etkisiyle doluluk oranlarında yükseliş yaşandı. Geçen yıl aynı dönemde yüzde 37,85 doluluk oranına sahip olan Balçova Barajı’nda aktif doluluk oranı yüzde 94,1’e çıktı.

Gördes Barajı’nda geçen yıl yüzde 5,75 olan aktif doluluk oranı bu yıl yüzde 28,24 olarak ölçülürken, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda ise doluluk oranı yüzde 70,27 seviyesine ulaştı.

Ürkmez Barajı tam kapasite

İzmir’in önemli su kaynaklarından biri olan Ürkmez Barajı’nda ise doluluk oranı yüzde 100 seviyesinde bulunuyor. Kısa süre önce tam kapasiteye ulaşan barajdaki doluluk oranının aynı seviyede devam ettiği bildirildi.