SON MÜHÜR-Cumhur Erkek-İzmir basın camiası, İz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Ümit Kartal’ın sosyal medya üzerinden yaptığı zehir zemberek açıklamalarıyla çalkalanıyor. Kartal, isim vermeden bir gazeteciye yönelik paylaşımında, belediye işçilerinin grev yaptığı dönemde işçileri hedef alan iki köşe yazısının hemen ardından, belediye kasasından 1 milyon TL’lik "banner reklamı" alındığını iddia etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden ve suçlanan gazeteciden bir yalanlama gelmemesi dikkat çekti.

Derin Sessizlik

İz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Ümit Kartal’ın yaptığı '1 Milyonlu Benner Reklam' reklam paylaşımı İzmir medyasında bomba etkisi yarattı. İddianın üzerinden geçen süreye rağmen, ne ilgili belediyeden ne de tarif edilen gazeteciden somut bir yalanlama gelmemesi dikkat çekti. İzmir kamuoyu, "Hangi gazeteci, hangi yazı karşılığında bu dev bütçeyi kaptı?" sorusunun yanıtını arıyor.

Savcılık Harekete Geçti

Edinilen bilgilere göre, kamu kaynaklarının usulsüz kullanımı ve basın etiğinin ağır ihlali iddiaları üzerine yargı birimleri sessiz sedasız harekete geçti. Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre söz konusu reklam ödemelerinin hangi tarihlerde, hangi ajanslar üzerinden ve hangi "hizmet" karşılığında yapıldığı inceleme altına alındığı öğrenildi. Hukukçular, bu boyuttaki bir reklam bütçesinin "olağan dışı" olduğunu ve eğer iddia edildiği gibi bir "yazı karşılığı" ise, bunun Türk Ceza Kanunu kapsamında "nüfuz ticareti" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarını oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

Cevap Bekleyen Sorular

-İzmir halkının vergileriyle oluşan belediye bütçesi, eleştirel sesleri susturmak veya belirli kalemleri parlatmak için mi kullanılıyor?

-Bahsi geçen 1 milyonluk fatura, hangi yayın organı veya hangi gazeteciyle ilişkili şirket üzerinden kesildi?

-İddiaların odağındaki isimler, yargı önünde bu devasa rakamların ve zamanlamanın hesabını verecek mi?

İzmir kamuoyu ve basın emekçileri, "milyonluk" sessizliğin yargı eliyle bozulmasını bekliyor.