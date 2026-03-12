İslam alemi için hem hüzünlü hem de coşkulu o beklenen günlere giriş yapıyoruz. Bir ay boyunca kurulan bereketli iftar sofralarının, tutulan oruçların ve omuz omuza kılınan teravih namazlarının ardından Ramazan ayına veda etme vakti geldi. Yerini bayram neşesine bırakacak olan bu mübarek ayın son günlerinde, ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşlar Diyanet'in takvimini araştırmaya başladı.

2026 SON TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

Ramazan ayının en güzel simgelerinden biri olan ve yatsı ezanının ardından cemaatle kılınan teravih namazları için son tarih belli oldu. Diyanet takvimine göre bu yılın son teravih namazı, 18 Mart 2026 Çarşamba akşamı eda edilecek. Ertesi gün (19 Mart) arefe günü idrak edileceği ve bayram hazırlıkları başlayacağı için perşembe akşamı camilerde teravih namazı kılınmayacak.

SON SAHUR VE SON İFTAR HANGİ GÜN?

Oruç ibadetini tamamlayıp bayrama arınmış bir şekilde girmek isteyen Müslümanlar, son niyetlerini çarşamba gününü perşembeye bağlayan gece edecek.

Son Sahur: 18 Mart'ı 19 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.

18 Mart'ı 19 Mart'a bağlayan gece kalkılacak. Son İftar (Arefe Günü): 19 Mart 2026 Perşembe akşamı okunacak akşam ezanıyla birlikte bu yılın son oruçları açılacak ve Ramazan ayına resmi olarak veda edilecek.

2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

2026 yılında baharın ilk günlerine, mart ayına denk gelen Ramazan Bayramı coşkusu cuma günü başlayacak. Arefe gününün yarım gün tatil sayılmasıyla birlikte resmi bayram tatili toplamda 3,5 gün sürecek.

Milyonlarca kişinin sevdikleriyle bir araya geleceği 2026 Ramazan Bayramı takvimi ise gün gün şu şekilde:

Arefe Günü: 19 Mart 2026 Perşembe (Yarım gün tatil)

19 Mart 2026 Perşembe (Yarım gün tatil) Ramazan Bayramı 1. Günü: 20 Mart 2026 Cuma

20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 2. Günü: 21 Mart 2026 Cumartesi

21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 3. Günü: 22 Mart 2026 Pazar