Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, toplumsal düzeni ve ekonomik yapıyı tehdit eden sanal suçlara karşı topyekûn bir mücadele süreci başlattı. Adalet Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda organize edilen "Yasa Dışı Bahis ve Kumar Suçları Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantısı", İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan’ın liderliğinde Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Yargı mensupları ile kolluk kuvvetlerini bir araya getiren zirvede, yasa dışı bahis şebekelerinin finansal ağlarını çökertmeye yönelik stratejiler ve kurumlar arası iş birliği modelleri enine boyuna masaya yatırıldı.

Adliyede dev zirve: Yargı ve kolluk güçleri tek yürek

Kentin adalet mekanizmasının en üst düzey isimlerinin katılım sağladığı bu kritik buluşmada; Başsavcıvekilleri Muvaffak Meşe, Aydoğan Sansak, Orhan Biçicioğlu, Ömer Doğruöz, Mehmet Alyaprak, Çağlar Ertaş, Mesuthan Özdemir, Gültekin Topsakal, Necati Kayaközü, Tuncay Çelik ve Mehmet Nadir Yağcı ile çok sayıda Cumhuriyet savcısı hazır bulundu. Toplantının genişleme ayağında ise Yeşilay İzmir Şube Başkanı Ömer Yahşi, İzmir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Halil Telli ve İzmir İl Jandarma Komutan Yardımcısı Mete Barakiz yer aldı. Katılımcı profili, yasa dışı bahis mücadelesinin sadece adli bir süreç değil, aynı zamanda emniyet ve sivil toplum boyutunu da kapsayan çok yönlü bir operasyon olduğunu kanıtladı.

Uzmanlardan kritik sunumlar: Siber takip ve bağımlılıkla mücadele

Programın ilk bölümünde, kumarın yarattığı bireysel ve toplumsal tahribat mercek altına alındı. Yeşilay İzmir Şubesi’nden Klinik Psikolog Gizem Renkal, YEDAM bünyesinde yürüttükleri çalışmalar ışığında "Kumar Bağımlılığı" üzerine etkileyici bir sunum yaparak konunun insani boyutuna dikkat çekti. Ardından kürsüye gelen İzmir İl Jandarma Komutan Yardımcısı Mete Barakiz, siber şubelerin tanıtımını yaparak icra edilen teknik faaliyetleri katılımcılarla paylaştı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Başkomiseri Ömer Yuşa Ercan’ın "Yasa Dışı Bahis ve Kumar" başlıklı teknik bilgilendirmesi ise suçun dijitalleşen yüzünü ortaya koydu. Hukuki çerçeveyi çizen Cumhuriyet Savcısı Merve Boşnak Tokgöz ise 7258 Sayılı Kanun kapsamındaki suç unsurlarını ve yargısal süreçleri detaylandırdı.

Başsavcı Ali Yeldan: "Anonim faillere geçit vermeyeceğiz"

Toplantının kapanış konuşmasında yasa dışı bahis şebekelerine yönelik çok net mesajlar veren İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, suç organizasyonlarının üst yapısına ulaşmak için soruşturma tekniklerinin modernize edilmesi gerektiğini vurguladı. Yeldan, dijital denetim mekanizmalarının bankacılık standartlarına yükseltilmesinin bir zorunluluk olduğunu belirterek, özellikle elektronik ödeme sistemleri ve kripto varlık transferlerinin siber ekiplerce sıkı takibe alınması gerektiğini ifade etti. Faillerin dijital dünyada anonim kalma çabalarına karşı teknik kapasitenin artırılacağını belirten Yeldan, internetteki bahis teşviklerine karşı tavizsiz bir duruş sergileyeceklerini söyledi.

Gençleri korumak için sosyal farkındalık seferberliği

Mücadelenin sadece polisiye tedbirlerle sınırlı kalmaması gerektiğini savunan Başsavcı Ali Yeldan, asıl hedefin geleceği korumak olduğunu dile getirdi. Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılacak tam eşgüdümlü çalışmaların, yasa dışı bahsin sosyal maliyetlerini azaltacağını belirtti. Özellikle gençlerin bu bataklığa sürüklenmesini engellemek için geniş çaplı farkındalık kampanyalarının hayata geçirileceğini duyuran Yeldan, adli soruşturmaların ayrıştırılarak hızlandırılması talimatını verdi. Soru-cevap bölümüyle interaktif bir yapı kazanan toplantı, İzmir Adliyesi'nin bu suç türüne karşı kararlı mücadele kararıyla sona erdi.