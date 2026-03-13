Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Karşıyaka, düşme hattından kurtulmak için kritik bir maça çıkıyor. Yeşil-kırmızılı ekip, yarın Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda saat 18.00’de güçlü rakibi Türk Telekom’u ağırlayacak. Taraftar desteğiyle çıkış yakalamayı hedefleyen Karşıyaka, son haftalardaki kötü gidişi tersine çevirmek istiyor.

Taraftar desteği için maç saatinde değişiklik

Karşıyaka’da basketbol takımının müsabakasıyla aynı gün iç sahada oynanacak olan 3. Lig 4. Grup futbol maçının saati, taraftarların her iki karşılaşmada da takımlarına destek verebilmesi için 14.00’e çekildi. Kulüp yönetimi, taraftarların tribünde bulunmasını maç öncesi motivasyon kaynağı olarak görüyor.

52 yıllık Süper Lig deneyimi, düşme tehdidiyle sınanıyor

1974 yılından bu yana aralıksız olarak Süper Lig’de mücadele eden Karşıyaka, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’tan sonra Türkiye basketbolunun en uzun süreli üst lig temsilcisi konumunda. Ancak bitime 9 maç kala yeşil-kırmızılılar, sadece 4 galibiyetle düşme hattının üzerine çıkamadı. Kurtuluş hattının 2 galibiyet gerisinde olan Karşıyaka, son 5 maçını da kaybederek kritik süreçte büyük bir baskı altında.

Türk Telekom Play-Off yolunda avantajlı

Ligin güçlü ekiplerinden Türk Telekom ise 13 galibiyetle Play-Off hattında yer alıyor. Karşılaşma, hem Karşıyaka’nın küme düşme korkusunu hafifletmesi hem de Türk Telekom’un sıralamadaki konumunu sağlamlaştırması açısından belirleyici olacak.