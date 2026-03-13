Son Mühür / Yağmur Daştan - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, belediyelere yönelik operasyon tartışmalarına dikkat çeken bir çıkışla dahil oldu. Operasyonların siyasi olabileceğini söylerken belediye yönetimlerinin de tamamen hatasız olmayabileceğini vurgulayan Babacan, iktidar ve muhalefet arasında zaman zaman “rant uzlaşmaları” oluştuğunu savundu. İzmir’i de işaret eden Babacan, “Birçok belediye iktidarla rantta anlaşıyor, muhalefet ve iktidar anlaşıveriyor. İzmir’de de görüyorsunuzdur” sözleriyle dikkatleri çekti.

“Hesap vermeye hazır olmaları lazım”

Babacan, “Belediyelere yapılan operasyonların siyasi olduğunu düşünüyor ama konuları da bilmiyoruz. İçlerinde yanlış işlere bulaşmışlar da vardır, hangileri, dürüst belediyecilik kaygısı ile iş yapıyor, hangisi iktidar belediyelerinin içine düştüğü yanlışlara düşmüş bunun iddianamelerle incelenmesi lazım. Ne kadar usul açısından yanlış gördüğümüz, siyasi gördüğümüz konular da olsa esas konusunda belediye başkanlarının yüzde 100’ü hatasız deme durumunda değiliz. Belediyelerin şeffaf çalışması, hesap vermeye hazır olması lazım. Belediye mevzuatı gri alan içiyor. Parti teşkilatlarından gelen baskılar dürüst çalışma niyetinde olan belediye başkanlarını bile yoldan çıkartabiliyor. Birçok belediye iktidarla rantta anlaşıyor, rant ittifakları oluşuyor, muhalefet ve iktidar anlaşıveriyor. İzmir’de de görüyorsunuzdur. Biz buna karşıyız. Temiz yönetim niyeti olursa İzmir olursa mümkün ama siyasetçiler 3-5 kazanan olsun, onu da aramızda bölüşelim diyorsa siyasetçiler biz buna karşıyız. Biz bu işlerin nasıl düzeleceğini biliyoruz” ifadelerini kullandı.