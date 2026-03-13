Son Mühür- İzmir’de can ve mal güvenliğini doğrudan etkileyen asansör denetimlerine dair çarpıcı veriler kamuoyuyla paylaşıldı. TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) İzmir Şubesi, 2025 yılı boyunca kent genelinde gerçekleştirdiği titiz incelemelerin bilançosunu açıkladı. Yapılan kapsamlı kontroller sonucunda, şehirdeki her 8 asansörden 1’inin can güvenliği açısından ciddi risk taşıdığı ve "kırmızı etiket" alarak kullanıma kapatılması gerektiği ortaya çıktı. A Tipi Akredite Muayene Kuruluşu statüsündeki Asansör Kontrol Merkezi aracılığıyla yürütülen bu denetimler, dikey ulaşımda güvenliğin ne denli kritik bir eşikte olduğunu gündeme getirildi.

Denetimlerde büyük mesai: 28 bin asansör mercek altında

MMO İzmir Şubesi, Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği çerçevesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve 13 ilçe belediyesinin sorumluluk alanındaki asansörleri yıl boyunca mercek altına aldı. Alanında uzman teknik personellerden oluşan ekipler, 2025 takvim yılı içerisinde toplam 28 bin 187 asansörün teknik yeterliliğini test etti. İzmir’in binalarındaki bu yoğun mesai, sadece bir rutin kontrol değil, aynı zamanda olası kazaların önüne geçmeyi hedefleyen hayati bir güvenlik bariyeri işlevi gördü. Yapılan muayeneler, asansörlerin mekanik aksamından emniyet sistemlerine kadar en ince ayrıntısına kadar incelenmesiyle tamamlandı.

Etiketlerin dili: Kırmızı alarm veren 3 bin 555 ünite

Gerçekleştirilen denetimlerin sonuçları, binalardaki asansör güvenliğinin mevcut durumunu tüm çıplaklığıyla yansıttı. Toplam kontrollerin ardından tam 3 bin 555 asansör, kullanımı son derece tehlikeli olduğu gerekçesiyle "kırmızı etiket" alarak mühürlenme aşamasına geldi. Öte yandan, 894 asansöre "sarı etiket" verilerek 120 günlük iyileştirme süresi tanındı; bu süre zarfında eksiklikleri giderilmeyen cihazların hizmet dışı bırakılacağı vurgulandı. 21 bin 130 asansör ise hafif kusurlu bulunarak "mavi etiket" ile bir sonraki kontrole kadar düzeltme talimatı aldı. Tüm testlerden başarıyla geçerek tamamen güvenli ve kusursuz olduğunu kanıtlayan asansör sayısı ise 2 bin 608 ile "yeşil etiket" seviyesinde kaldı.

Tarihsel sorumluluk ve kazalardaki büyük azalma

Türkiye’de asansör periyodik kontrollerinin öncüsü olan Makina Mühendisleri Odası, bu denetimlerin başladığı ilk günden bu yana ülke genelindeki asansörlerin teknik standardını yükseltmeyi başardı. Uzun yıllara dayanan bu kurumsal tecrübe sayesinde, geçmiş dönemlere kıyasla asansör kaynaklı kaza oranlarında ciddi bir düşüş gözlemlendi. Teknik iyileşmelerin yanı sıra yurttaşların ve özellikle apartman yöneticilerinin bu süreçteki bilinçli yaklaşımı, asansörlerin daha güvenli ve konforlu bir ulaşım aracı haline gelmesinde kilit rol oynadı. MMO İzmir Şubesi, periyodik kontrollerin aksatılmadan sürdürülmesinin hayati bir toplumsal görev olduğunun altını çizdi.

Güvenli yaşam alanları için süreklilik çağrısı

Güvenli yaşam alanlarının inşasında denetimin vazgeçilmez bir unsur olduğunu belirten MMO İzmir Şubesi, sürecin sağlıklı işlemesine katkı sunan tüm paydaşlara teşekkürlerini iletti. Kırmızı etiketli asansörlerin teknik düzenlemeler tamamlanmadan kesinlikle çalıştırılmaması gerektiği uyarısını yineleyen uzmanlar, periyodik kontrollerin düzenli ve eksiksiz bir şekilde yapılmasının can kayıplarını önlemedeki en büyük etken olduğunu hatırlattı. İzmir’in dikey ulaşım ağındaki güvenliğin tesadüflere bırakılamayacak kadar önemli olduğu vurgulanırken, teknik denetimlerin titizlikle devam edeceği kamuoyuna ilan edildi.