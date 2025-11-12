Kamuoyu tarafından yakından takip edilen Torba Yasa’da, vergi muafiyetlerinden sosyal güvenlik sistemine, araç satışlarından gayrimenkul ve kira piyasasına kadar çeşitli başlıklar ele alınıyor. Özellikle kira gelirlerine getirilecek yeni vergi düzenlemeleri ve noter harcı uygulamaları dikkatleri üzerine çekiyor. Düzenlemenin hem ekonomik hem de sosyal alanı etkilemesi, yasa sürecini öncelikli konular arasına taşıyor.

36 maddeden oluşan yeni paket; mesken kira gelirlerinde istisna daralması, gayrimenkul işlemlerinde gerçek bedel zorunluluğu, gelir vergisi beyannamesi sayısının artırılması, ruhsat ve araç satışı için yeni harçlar, sosyal güvenlik primlerinde değişiklikler ve özel spor organizasyonlarına vergi muafiyeti gibi çok sayıda hüküm içeriyor. Her maddenin uygulama ve gelir etkisi somut rakamlarla belirtiliyor.

Ekonomiyi Etkileyecek Maddeler ve Düzenlemeler

Torba Yasa kapsamında, mesken kira gelirlerindeki muafiyet yalnızca emekli, dul, yetim ve malul aylığı alanlara tanımlanarak istisnadan yararlananlar 1,9 milyondan 500 bin kişinin altına indiriliyor. Kira geliri istisnasının daraltılması sonrası 2027 itibarıyla devlete yaklaşık 22 milyar TL ek gelir hedefleniyor.

Kira gelirlerinden harç ödemelerinde değişikliğe gidilmesi, kredili konutlarda faiz giderinin indirimi uygulamasının kaldırılmasıyla birlikte 2026 yılında 1,6 milyar TL gelir etkisi öngörülüyor. Ayrıca, sıfır ve ikinci el araç satışları için getirilen nispi noter harcı düzenlemesiyle 2024 yılındaki 10 milyon araç satışından yaklaşık 13 milyar TL’lik ek gelir yaratılması planlanıyor.

Ruhsat sahibi işletmeler için yıllık harçlar 10 bin ile 50 bin TL arasında değişiyor; büyükşehirlerde ise tutarlar bir kat artırımlı uygulanıyor. Bu düzenlemeyle yıllık 4,5 milyar TL ek kaynak amaçlanıyor. Gayrimenkul alım-satım işlemlerinde eksik bedel beyanı yapanlara verilen vergi ziyaı cezası yüzde 25’ten bir kata çıkarılıyor, kayıt dışı işlemlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Sosyal Güvenlik ve Finansman Yönüyle Yenilikler

Sosyal güvenlik sistemi kapsamında; borçlanma ve ihya oranları yüzde 32’den yüzde 45’e çıkarılıyor, prime esas kazanç üst sınırı ise asgari ücretin 7,5 katından 9 katına yükseltiliyor. Uzun vadeli prim oranı işverenler için 1 puan artırılarak, işveren hissesi teşviki 4 puandan 2 puana indiriliyor. Bu değişiklikler toplamda sistemi yaklaşık 70 milyar TL ek kaynak sağlama hedefine odaklanıyor.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na kamu bankalarından iç borçlanma hakkı tanımlanıyor, Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı ise 2027’ye kadar uzatılıyor. Çeklerde vade yasağının 2028 sonuna uzatılması, piyasalardaki likidite istikrarı açısından önemli görülüyor. Ayrıca, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı UEFA organizasyonlarının gelirlerinin KDV ve gelir vergisinden muaf tutulması da pakette yer alıyor.

Torba Yasa Nedir?

Torba Yasa, birden fazla kanun ve düzenlemeye ilişkin maddelerin tek bir yasa teklifiyle Meclis’e sunulması anlamına geliyor. 2025 yılı Torba Yasa teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınıyor ve çok sayıda ekonomik ve sosyal düzenlemeyi bir arada içeriyor. Sürecin tamamlanmasından sonra teklif Genel Kurul’da görüşülerek kabul edilecek. Torba Yasa’nın yürürlüğe girmesi halinde, teklif maddeleri doğrudan uygulamaya alınacak ve ilgili alanlarda yeni düzenlemeler devreye girecek.