Amerika Birleşik Devletleri, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının ardından güvenlik gerekçesiyle Beyrut Büyükelçiliği’ni ikinci bir duyuruya kadar kapatma kararı aldı. Bölgedeki artan gerilim, diplomatik temsilciliklerin faaliyetlerini de doğrudan etkiledi.

İsrail saldırıları sonrası güvenlik önlemi

İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yönelik saldırılarının sürmesi üzerine ABD yönetimi güvenlik adımı attı.

ABD Beyrut Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki güvenlik riskleri nedeniyle diplomatik misyonun faaliyetlerine ara verildiği bildirildi.

Konsolosluk hizmetleri askıya alındı

Açıklamada, büyükelçiliğin bir sonraki duyuruya kadar kapalı olacağı belirtilerek, tüm normal ve acil konsolosluk randevularının iptal edildiği kaydedildi.

Yetkililer, büyükelçiliğin yeniden ne zaman hizmet vermeye başlayacağına ilişkin bilgilendirmenin daha sonra yapılacağını duyurdu.

Diplomatik faaliyetlerde belirsizlik

Beyrut’ta devam eden askeri hareketlilik, yabancı misyonların güvenlik önlemlerini artırmasına neden oldu. Uzmanlar, bölgedeki gerilimin sürmesi halinde diplomatik temsilciliklerin faaliyet takvimlerinin yeniden gözden geçirilebileceğini belirtiyor.