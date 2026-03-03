Donald Trump ile Friedrich Merz, gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak açıklamalarda bulundu. İki liderin açıklamalarında İran’a ilişkin değerlendirmeler öne çıktı.

Merz: “Tahran’daki rejim konusunda aynı fikirdeyiz”

Merz, açıklamasında Tahran yönetimine ilişkin sert ifadeler kullanarak, “Tahran’daki bu berbat rejimi devirmek konusunda aynı fikirdeyiz. Ertesi gün konuşacağız” dedi.

İki liderin, İran’daki mevcut yönetim ve bölgesel gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Trump: “Neredeyse her şeyleri devre dışı bırakıldı”

Trump, İran’ın askeri kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, hava tespit sistemleri yok, radarları devre dışı bırakıldı. Neredeyse her şeyleri devre dışı bırakıldı” ifadelerini kullandı.

İran’ın savunma altyapısının ciddi şekilde zayıflatıldığını savunan Trump, askeri operasyonların belirli hedeflere yönelik yürütüldüğünü öne sürdü.

“Belki de ben onları zorladım”

Trump, İsrail’in saldırılar konusunda ABD’yi zorlayıp zorlamadığı yönündeki soruya, “Hayır. Belki de ben onları zorladım” yanıtını verdi.

İsrail’in Başbakanı Benjamin Netanyahu ile ilişkilerine dair dolaylı mesajlar veren Trump, İran’ın sivilleri hedef aldığını iddia ederek, kendi ülkelerinin “daha uygun askeri hedeflere” yöneldiğini savundu.

“En kötü senaryo daha kötü bir liderin gelmesi”

Trump, İran’daki olası yönetim değişikliğine ilişkin de değerlendirmede bulundu. “En kötü senaryo, bunu yapmamız ve ardından bir önceki kişi kadar kötü birinin göreve gelmesi olurdu” diyen Trump, İran’daki liderlik kadrosuna yönelik dikkat çekici ifadeler kullandı.

Askeri sürecin henüz tamamlanmadığını belirten Trump, “Ne olacağını göreceğiz ama önce orduyu bitirmemiz gerekiyor” dedi.

Küresel dengeler açısından kritik süreç

Trump ve Merz’in açıklamaları, İran merkezli gerilimin uluslararası boyut kazandığını gösterdi. Uzmanlar, ABD ve Almanya’nın ortak mesajlarının bölgedeki dengeleri etkileyebileceğini ve diplomatik sürecin seyrinin önümüzdeki günlerde netleşeceğini belirtiyor.