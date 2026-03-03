ABD, İsrail ve İran üçgeninde gerilim sürmeye devam ediyor. ABD ve İsrail ortak saldırılarla İran'ı hedef alırken, İran ise misilleme saldırılarıyla ABD üslerini ve İsrail'i hedef alıyor. Saldırılar her geçen gün tırmanmaya devam ederken, diğer ülkeler de gelişmeleri yakından takip ediyor.

Peş peşe açıklamalar gelmeye devam ederken, bir açıklama da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan geldi. Güney Kıbrıs Rum Kesimi tarafından Mari deniz üssünün kullanımının Fransa'ya teslim edilmesiyle birlikte İran saldırıları sonucunda Güney Kıbrıs tarafından Fransa'nın kapısının çalınacağı ifade edilmişti. Emmanuel Macron'dan da bu gelişmeyi doğrular açıklamalar geldi.

"Savaş gemisi göndermeye karar verdim!"

Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Savunma amacıyla Kıbrıs'a bir savaş gemisi göndermeye karar verdim. Charles de Gaulle uçak gemisi ve ona eşlik eden gemilerin Akdeniz'e gitmesi emrini verdim." ifadelerini kullandı. Macron ayrıca, "Deniz ticaret yollarını yeniden açmak ve korumak için koalisyon kurulacak." dedi.