Son Mühür- Sosyal medya paylaşımları nedeniyle “kamu görevlisine alenen hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamalarıyla hakkında iddianame düzenlenen Emekli Albay Orkun Özeller, İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesinde ilk duruşmasına çıktı.

Savcının mütalaası

Duruşmada savcı, Özeller’in “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan beraat etmesini, “kamu görevlisine hakaret” suçundan ise cezalandırılmasını önerdi. Mütalaada, Özeller’in tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak tahliye edilmesi yönünde görüş bildirildi.

Son sözlerinde vatan vurgusu

Karar öncesi söz alan Özeller, aile ve sevdiklerine değinerek, “Vatan sevgisi gerektiğinde her şeyden vazgeçebilmektir. Doğruları söylemeye, vatanım ve bayrağım için mücadele etmeye devam edeceğim. Teröristlerin serbest bırakıldığı, vatanı için mücadele edenlerin ise hapse atılmaya çalışıldığı algısını kıracak bir karar çıkacağını ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mahkeme kararı

Mahkeme, Özeller’in “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan beraatine, “kamu personeline hakaret” suçundan ise adli para cezası ile tahliyesine karar verdi. Hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı öğrenildi.