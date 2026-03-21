Sezonun ilk ayağında Tayland Grand Prix'inde 17. sırada finish gören Razgatlıoğlu, Brezilya'daki Autodromo Ayrton Senna pistinde performansını yukarı taşımayı hedefliyor. WSBK'dan MotoGP'ye geçişin zorluklarını sahada deneyimleyen Türk pilot için ikinci yarış hafta sonu kritik bir sınav niteliğinde.

MotoGP Brezilya yarışı ne zaman, saat kaçta?

MotoGP Brezilya Grand Prix'i 21-22 Mart 2026 tarihlerinde Autodromo Ayrton Senna pistinde koşulacak. Yarış programı Türkiye saatiyle şöyle planlandı:

Sprint yarışı: 21 Mart Cumartesi, TSİ 21.00 (31 tur)

Ana yarış: 22 Mart Pazar, TSİ 21.00

Her iki yarış da şampiyonluk puan tablosunu doğrudan etkileyecek. Sprint formatında verilen yarım puanlar, sezon sonunda sıralama üzerinde belirleyici rol oynuyor.

Toprak Razgatlıoğlu MotoGP yarışı hangi kanalda?

MotoGP Brezilya Grand Prix'i Türkiye'de S Sport ve Sport Plus kanallarından canlı yayınla ekranlara gelecek. Yarış öncesi sıralama turları da aynı kanallardan takip edilebilecek.

MotoGP 2026 pilot sıralaması nasıl şekillendi?

Tayland'daki sezon açılışının ardından şampiyonluk tablosunda şu isimler öne çıkıyor:

1. Marco Bezzecchi (İtalya) – 25 puan

2. Pedro Acosta (İspanya) – 20 puan

3. Raul Fernandez (İspanya) – 16 puan

4. Jorge Martin (İspanya) – 13 puan

5. Ai Ogura (Japonya) – 11 puan

Toprak Razgatlıoğlu henüz puan hanesini açamasa da Brezilya'daki performansıyla ilk puanlarını toplamayı hedefliyor. WSBK şampiyonluğu deneyimiyle MotoGP gridinde hızla adaptasyon sürecini tamamlaması bekleniyor.

Toprak Razgatlıoğlu kimdir?

Toprak Razgatlıoğlu, 1996 Alanya doğumlu Türk motosiklet yarışçısı. 2021 yılında Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) şampiyon olarak Türk motorsporları tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Kawasaki ile kazandığı şampiyonluğun ardından BMW'ye geçiş yapan Razgatlıoğlu, 2024 sezonunda da WSBK tahtını geri almayı başardı. 2026 itibarıyla kariyerinde yeni bir sayfa açarak Red Bull KTM bünyesinde MotoGP'ye adım attı.