Muhammet Yarız kimdir sorusu borsa çevrelerinde deprem etkisi yaratan tutuklama kararıyla birlikte gündemin ilk sırasına yerleşti. Çember daraldı. Pusula Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan genç iş insanı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak Marmara Cezaevi'ne nakledildi.

Hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunmasına rağmen lüks yatıyla kaçış planı yaptığı iddia edilen iş insanı, baskıların ardından emniyet birimlerine teslim oldu. Soruşturma derinleşiyor.

Muhammet Yarız kimdir, ne iş yapıyor?

Muhammet Yarız, Pusula Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten ve sermaye piyasalarında fon yönetimi alanında faaliyet gösteren 28 yaşındaki iş insanı olarak tanınıyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan Yarız, finans sektöründeki hızlı yükselişiyle adını duyurdu. Birevim şirketinde de yönetici ortak sıfatıyla görev aldı. Dosya kabarık.

Piyasa uzmanları genç yaşta kurduğu portföy yönetim şirketinin kısa sürede devasa fon hacimlerine ulaşmasını şüpheyle karşılıyordu. Başsavcılık hisse senetlerinde organize işlemler gerçekleştirildiği iddiasıyla teknik takibi başlattı.

Borsa soruşturmasının detayları ve şüphelinin biyografisi

Sermaye Piyasası Kurulu uzmanlarının sunduğu raporların ardından başlatılan adli süreçte şüphelilerin organize hareket ettiği tespit edildi. Hesap hareketleri mercek altında.

Bilgi Başlığı Ayrıntı Adı ve Soyadı Muhammet Yarız Yaşı ve Eğitimi 28 Yaşında - Medipol Üniversitesi Başlıca Görevi Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Suçlama Konusu Borsa Manipülasyonu ve Piyasa Dolandırıcılığı Adli Durumu Tutuklu - Marmara Cezaevi

Soruşturmada şüphelinin babası Celal Yarız da adli kontrol tedbirleriyle karşı karşıya kaldı.

Lüks harcamalar ve el konulan mal varlıkları

Şüphelinin kısa sürede edindiği servet ve gösterişli yaşam tarzı incelemelerin odağına oturdu. Yaklaşık 19,5 milyon dolar değerindeki özel jet ile 14,5 milyon dolarlık süper yat soruşturma dosyasına girdi. Şüphelinin İsviçre bankalarına yüklü para aktardığı öne sürülüyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu verileriyle şüphelinin yüz milyonlarca liralık mal varlığına tedbir konuldu. Adli makamlar fon hareketlerini geriye dönük taramayı sürdürüyor.