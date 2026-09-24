Son Mühür- Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti, ''siyasetin zenginleşme aracı'' olarak görülmesine yönelik algıları kırabilme adına 19 maddelik bir genelgeyi il ve ilçe örgütlerine gönderdi.

Yeni Parti Genel Sekreteri Yunus Emre'nin çerçevesini çizdiği "Parti İçi Seçimler Aday Taahhütnamesi", il ve ilçe örgütlerine aday olanların uyması gereken kuralları gözler önüne seriyor.

Buna göre, akraba kayırmacılığı, parti olanaklarının kendi imkanları için kullanılması, parti tarafından belirlenen hediye ve ağırlama kurallarının dışına çıkılması, yönetim oluşturulurken liyakata öncelik verilmesi, kadınların ve gençlerin sembolik olarak değil karar düreçlerinde etkin olacak görevlendirme yapılması gibi konularda uyulması gereken kurallr tek tek sıralandı.

Yeni Parti'de görev almak isteyenlerin imza vermek zorunda oldukları 19 maddelik "Parti İçi Seçimler Aday Taahhütnamesi"nde yer alan maddeler şöyle...

Parti ve kamu kaynaklarını...



1-Parti Tüzüğüne, ilgili yönetmelik ve yönergelere, genel kurul kararlarına ve seçim kurallarına uyacağımı;

2-Adaylığımı önererek bir parti içi süreç olarak yöneteceğimi; diğer adayların ve üyelerin demokratik üyelik haklarına ve parti içindeki meşru varlıklarına saygı göstereceğimi;

3-Adaylık sürecinde kişisel saldırı, ayrımcılık, tehdit, baskı, iftira ve seçim ortamını bozacak davranışlardan kaçınacağımı;

4-Parti veya kamu kaynaklarını, belediye imkânlarını, görev veya makamın kaynaklarını kendi adaylığım için kullanmayacağımı;

5-Adaylık kampanyamdaki mali kaynaklar, bağışlar ve harcamalar konusunda partinin belirlediği şeffaflık kurallarına uyacağımı;

6-Görevimle bağlantılı mevcut veya muhtemel çıkar çatışmalarını açıklayacağımı ve gerekli hallerde ilgili süreçlere, değerlendirme ve karar süreçlerinden çekileceğimi;

7-Parti düzenlemelerinde öngörülen mal varlığı ve ekonomik ilişki bildirimlerini zamanında, doğru ve eksiksiz biçimde yapacağımı;

Hediye ve ağırlama kuralları...



8-Seçim sürecini kararlarını etkileyecek veya bu izlenimi yaratabilecek hediye, para, indirim, ağırlama, seyahat veya başka menfaatler kabul etmeyeceğimi ve parti tarafından belirlenen hediye ve ağırlama kurallarına uyacağımı;

9-Parti görevini kendim, ailem, yakınlarım, iş ortaklarım veya üçüncü kişiler lehine ayrıcalık veya ekonomik menfaat sağlamak amacıyla kullanmayacağımı;

10-Görevlerimde, kaynak kullanımı ve hesap verebilirlik bağlamında liyakat, eşitlik ve açık ölçütlere uymayacağımı; yolsuzluk veya kişisel bağlarla ilişkilendirme dayanak oluşturmayacağımı;

11-Yönetim listesini oluştururken liyakat, dürüstlük ve çalışkanlığın yanı sıra cinsiyet ve kuşak dengesini, mesleki ve toplumsal çeşitliliği, coğrafi dengeyi ve yerel gerçekliği gözeteceğimi;

12-Kadınların ve gençlerin yalnızca sembolik olarak değil, karar süreçlerinde ve etkin yönetim görevlerinde de yer almasını gözeteceğimi;

13-Adaylığımla birlikte sunduğum çalışma programını, seçilmem halinde fiilen uygulamaya alacağımı;

14-Çalışma programımda yer alan hedeflerin gerçekleşme durumunu düzenli olarak değerlendireceğimi ve ilgili üyelerle paylaşacağımı;

15-Görev sürem boyunca örgütün faaliyetleri ve mali durumu konusunda şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine uygun hareket edeceğimi;

16-Seçilmem halinde yalnızca beni destekleyenlerle değil, örgütün tamamıyla çalışacağımı; başka adayı destekleyen üyeleri dışlamayacağımı ve onların bilgi, deneyim ve katkılarını değerlendireceğimi;

17-Seçim sonrasında herhangi bir üyeyi veya örgüt içindeki bir kesimi tasfiye etmek, dışlamak veya parti çalışmalarından uzaklaştırmak amacıyla kullanmayacağımı;

18-Parti içi uyuşmazlıklarda parti mevzuatında öngörülen demokratik itiraz ve çözüm yollarını kullanacağımı;

19-İtibar onuruna saygılı davranacağımı, ayrımcılık ve şiddetin her türüne karşı duracağımı, görevlerimde dürüstlüğü, kamuoyunu ve Yeni Parti’nin temel değerlerini gözeteceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.