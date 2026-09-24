Son Mühür- Güneydoğu Anadolu Bölgesi güne depremle gözünü açtı. Saha ekipleri ve deprem izleme merkezlerinden elde edilen bilgilere göre sarsıntı, sabah saat 10.40 sularında meydana geldi.

Yerin 5.1 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı yalnızca Şanlıurfa’da değil; Diyarbakır, Gaziantep ve Adıyaman’da da kuvvetli şekilde hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından vatandaşlar sokaklara döküldü. İlk belirlemelere göre bölgede herhangi bir can kaybı ya da yıkım yaşanmadığı öğrenildi.

Eğitime 1 gün ara verildi

Sarsıntının hemen ardından durum değerlendirmesi yapan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, tedbir olarak kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

Kent genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyuran Şıldak, yaptığı açıklamada; "Deprem nedeniyle ilimizdeki bütün eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim öğretim faaliyetlerine 24.09.2026 Perşembe günü ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Vali Şıldak ayrıca yürütülen ilk saha incelemelerinde kent genelinde olumsuz bir durum olmadığını da aktardı.

"Ekipler derhal sahaya indi"

Depremin ardından depreme ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de ekiplerin çalışmaları sürdürdüğünün altını çizerek;

"Şanlıurfa ilimizin Karaköprü ilçesinde, saat 10.40'ta 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve deprem Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman'da da hissedilmiştir. AFAD, mülki idare amirlerimiz ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır" dedi.

Bölgede AFAD, emniyet ve yerel idare ekiplerinin başlattığı saha tarama çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.