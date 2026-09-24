Şanlıurfa güne depremle uyandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 10.40'ta merkez üssü Karaköprü ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7.39 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, Şanlıurfa'nın yanı sıra çevre illerde de hissedilerek kısa süreli endişeye yol açtı.

Kuyumcudaki panik kamerada

Depremin hissedildiği anlarda vatandaşlar sokaklara çıkarken, kent merkezindeki bir kuyumcuda yaşanan panik anları iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sarsıntıyla birlikte dükkandakilerin hızla dışarı koştuğu anlar net bir şekilde görüntülere yansıdı.

"Can kaybı ve yıkılma yok"

Depremin ardından açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, ilk tespitlere göre can kaybı, yaralanma ve yıkılma olmadığını ifade etti. Tüm ekiplerin sahada olduğunu belirten Vali Şıldak, "Kırsalda da olumsuz bilgi gelmedi. Tedbir alınması ve resmi makamların açıklamalarının takip edilmesini öneriyorum" dedi.

İl genelinde okullar tatil edildi

Vali Hasan Şıldak, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı ikinci bir açıklamayla tedbir amacıyla okulların tatil edildiğini duyurdu. Şıldak açıklamasında, "Deprem nedeniyle ilimizdeki bütün eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim öğretim faaliyetlerine 24.09.2026 Perşembe günü ara verilmiştir" ifadelerini kullandı.