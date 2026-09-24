Son Mühür- Türkiye günlerdir 2011'de son nefesini veren eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle, fenomen dizi Kurtlar Vadisi arasında bir ilişki olup olmadığı sorusuna cevap arıyor.

Dizide Kozinoğlu'nu canladırdığı öne sürülen bölümlerin yeniden gündeme gelmesi, Kozinoğlu'nun cinayete mi kurban gitti sorusunu da beraberinde getirmiş, dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan "bilgi sahibi" sıfatıyla savcılığa ifade vermişti.

Kurtlar Vadisi senaryo ekibinin bir parçası oluğu öne sürülen eski emniyet mensubu Bayram Özbek'in tutuklanması, göslerin yeniden Kozinoğlu soruşturmasına çevrilmesine neden oldu.

Bayram Özbek, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" ve "kasten öldürmeye azmettirme" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Geçmişte FETÖ bağlantısı olduğu belirtilen Özbek'in Kurtlar Vadisi senaryo ekibine dahil olduğuna yönelik iddialara PANA Film'den yalanlama geldi.

Hiçbir dönemde görev almadı...



Yapılan açıklamada,

''Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 23/09/2026 tarihinde basına yansıyan haberlerde, yapımcılığını üstlendiğimiz "Kurtlar Vadisi" ve “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisinin adının anılması ve haberlerde adı geçen şüpheliyle ilişkilendirilmesi sebebiyle aşağıdaki açıklamayı yapma gereği doğmuştur'' hatırlatmasında bulunularak,

''Bayram Özbek, “Kurtlar Vadisi” ve “Kurtlar Vadisi Pusu” yapımlarında hiçbir dönemde senarist olarak görev almamış, senaryo ekibinde yer almamış ve danışmanlık görevinde bulunmamıştır'' vurgusunda bulunuldu.

