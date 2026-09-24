Son Mühür- CHP'de İstanbul İl Başkanı koltuğuna kimin oturacağı sorusu Kılıçdaroğlu liderliğindeki Genel Merkez'le yargı kararıyla görevi sona eren Gürsel Tekin arasında soğuk rüzgarlar estirmeye devam ediyor.

Gazeteci Şaban Sevinç, Gürsel Tekin'le Genel Merkez arasında yaşanan gerilimde kulislere düşen bir iddiayı dile getirdi.



Genel Merkez düğmeye bastı...



Gürsel Tekin'in İstanbul il başkanlığındaki görevine son noktayı koyan hukuki süreci CHP Genel Merkezi'nin başlattığını savunan Şaban Sevinç,

''Gürsel Tekin’i kayyum yapan mahkemenin yine Gürsel Tekin’i görevden erken almasıyla bitmişti.Davayı açan Özlem Erkan, CHP Genel Merkezi tarafından ikna edilerek davayı geri çektirildi ve mahkeme de dava geri çekildiği için Gürsel Tekin’in kayyumluk görevini bir ay öncesinden sona erdirdi. Yoksa 16 Ekim’e kadar süresi vardı'' hatırlatmasında bulundu.



Ağustos ayındaki girişim sonuçsuz kaldı...



Sevinç,

''CHP Genel Merkezi Gürsel Tekin’i İstanbul’da görmek istemiyor. Yani İstanbul İl Başkanlığı’na Kemal Bey’in İstanbul’daki ekibiyle, yani Bülent Kerimoğlu, Ali Kılıç, Cemal Can Polat, Battal İlgezdi gibi isimlerle daha uyumlu bir il başkanı istiyor.

Nitekim daha önce Kağıthane eski ilçe başkanı Mehmet Ali Yüksel’i, Gürsel Tekin’in yerine il başkanı atama girişiminde bulundu. CHP Genel Merkezi Ağustos ayında, Gürsel Tekin’in o zaman kayyumluğu devam ediyordu. Gürsel Tekin dedi ki:

“Beni CHP Genel Merkezi görevden alamaz. Öyle bir yetkileri yok. Ben burada mahkeme kararıyla oturuyorum. Kılıçdaroğlu’nun gücü bana yetmez.”Onlar da Gürsel Tekin’i mahkeme kararıyla orada oturmasına neden olan Özlem Erkan’ın açtığı davayı geri çektirttiler ve düşürdüler'' iddiasını dile getirdi.

2023 seçimlerinden önce Gürsel Tekin'le Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilişkisinin koptuğunu savunan Şaban Sevinç, Kars'ta görevlendirilen Gürsel Tekin'in bu karara rağmen Kars'a gitmeyip İstanbul'da çalışmaya devam ettiği süreci hatırlattı.



Başkent kulisleri bu iddiayı konuşuyor...



''Kulisler kaynıyor. Gürsel Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olduğu 2023 seçimleri öncesinde İstanbul’da bazı önemli kişilere demiş ki… Bakın bu iddia ama CHP kulislerini kaynatan bir iddia ve yeni düşen bir iddia'' hatırlatmasında bulunan Şaban Sevinç,

''O süreçte Gürsel Tekin, Kemal Bey için demiş ki — yani kulislere bugün yeni düşürülen bu iddiaya göre — “Kemal Bey’e oy verirsem elim kırılsın, zaten seçilemeyecek. Bu ülkede Alevi bir cumhurbaşkanı seçtirmezler. Ben de oy vermeyeceğim. Verirsem elim kırılsın.”



Genel Merkez'in adayı belli gibi...



Merkez Yönetim Kurulu çok büyük olasılıkla Mehmet Ali Yüksel’i il başkanı olarak görevlendirecek. Gürsel Tekin’e de belki diyecekler ki: “Ya zaten 2-3 ay sonra İstanbul İl Kongresi yapacağız. Eğer iddian varsa sen de o il kongresinde aday ol. Delege, partililer seni il başkanı yaparsa olursun.” Ya da “Gel seni CHP Genel Merkezi’nde birtakım önemli işlerden sorumlu genel başkan danışmanı yapalım” diyecekler.

