Eylül ayının son günlerinde düşüşe geçen sıcaklıklar, kış mevsimi öncesinde son bir mola vermeye hazırlanıyor. Yılın belirli dönemlerinde aniden yükselen sıcaklıklar ve sakinleşen hava koşulları, hem günlük planlarını buna göre ayarlamak isteyenlerin hem de soğuk havalardan bunalanların gündemine yerleşti. Termometrelerin ne zaman yeniden yükseleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar "Pastırma sıcakları kaç gün sürer?", "Pastırma yazı hangi ayda görülür?" sorularının yanıtlarını araştırmaya koyuldu. Peki, 2026 yılında pastırma sıcakları ne zaman etkili olacak? Beklenen ılık hava dalgası ne kadar devam edecek? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

2026 PASTIRMA YAZI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Pastırma sıcakları çoğunlukla ekim ayının son günleri ile kasım ayının ilk yarısını kapsayan zaman diliminde etkili oluyor. 2026 yılı için yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre, pastırma yazının 25 Ekim ile 15 Kasım arasındaki bir dönemde yaşanması bekleniyor. Ancak bu sıcak hava dalgasının kesin başlangıç ve bitiş günleri her yıl aynı tarihe denk gelmiyor. Atmosferdeki yüksek basınç hareketlerine ve dönemsel hava koşullarına bağlı olarak ılık günlerin takvimi birkaç gün öne veya arkaya kayabiliyor.

PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRER?

Pastırma yazı, haftalarca kesintisiz devam eden kalıcı bir hava değişimini değil, geçici bir sıcaklık artışını ifade ediyor. Bu ılık hava dalgası genellikle 3 ila 7 gün arasında varlığını sürdürüyor. Bölgedeki yüksek basınç koşullarının gücünü koruması halinde, güneşli, rüzgarsız ve sakin geçen bu hava koşulları yaklaşık bir haftaya kadar uzayabiliyor. Yüksek basıncın dağılmasıyla birlikte yerini yeniden sonbaharın soğuk ve yağışlı havasına bırakıyor.

PASTIRMA YAZI HANGİ AYDA OLUR?

Halk arasında pastırma sıcakları olarak bilinen bu meteorolojik olay, çoğunlukla ekim ayının sonu ile kasım ayının ilk iki haftası içinde gerçekleşiyor. Sonbaharın serin ve yağmurlu günlerinin ardından aniden kendini gösteren bu kısa süreli sıcaklık yükselişi, kış soğukları tam anlamıyla bastırmadan önce yaşanan son ılık günler olarak kabul ediliyor.