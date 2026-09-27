MasterChef eleme adayları listesi, mutfakta tansiyonun tavan yaptığı gecede sekiz yarışmacının kesinleşmesiyle tamamlandı. Pazar günü gerçekleşecek büyük eleme öncesinde takımların kaderi son tabaklarla çizildi. Heyecan dorukta.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun titiz değerlendirmeleri sonucunda gecenin kazananı kırmızı takım oldu. Ağır bir yenilgi alan mavi takım ise bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girdi. Zaman su gibi aktı.

Kırmızı takım börek düellosunda ipi göğüsledi

Haftanın dördüncü takım oyununda şefler yarışmacılardan Türk mutfağının vazgeçilmezi olan beş ayrı börek çeşidi hazırlamasını istedi. Menüde kıymalı kol böreği, Adana böreği, patatesli gül böreği, pırasalı ve bal kabaklı lezzetler vardı. Yarışmacılar çıtır hamurlar açmak için adeta birbirleriyle yarıştı.

Kırmızı takımın tezgahtaki düzeni ve lezzet dengesi jüriden tam not aldı. Mavi takım ise bazı tabaklarda çıtırlığı tutturamayınca dokunulmazlığı rakibine kaptırdı. Yenilgi mavi ekipte moralleri sıfıra indirdi.

MasterChef potasına 26 Eylül gecesi kimler girdi?

MasterChef eleme potasına 26 Eylül akşamı giren isimler Muhammed ve Ayşe oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacının doğrudan söylediği Muhammed haftanın yedinci adayı seçildi. Ardından başlayan kapalı oylamada sandıktan en çok oyu alan Ayşe sekizinci aday olarak potaya gönderildi.

Yarışmacı Eleme Potası Sırası Belirlenme Nedeni Muhammed 7. Eleme Adayı Bireysel Dokunulmazlık Tercihi Ayşe 8. Eleme Adayı Takım İçi Oylama

Böylece daha önce potaya giren Recep, Armağan, Eyyüp Can, Nilay, Enes ve Hasan Alp'in yanına iki isim daha katıldı. Sekiz yarışmacı pazar akşamı önlüğünü korumak için mücadele edecek. Potada artık geri dönüş yok.

Mavi takımda sıfır atık telaşı

Takım oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları, kendilerini kurtarmak adına sıfır atık konseptiyle tezgahlara geçti. Şefler kalan malzemelerin en verimli şekilde değerlendirilmesini şart koştu. Yarışmacılar yaratıcılıklarını konuşturmak için büyük baskı altında çalıştı.

Gecenin sonunda Tolga ve Nilay'ın tabakları son ikiye kaldı. Danilo Zanna ve Mehmet Şef'in övgülerini alan Nilay, bireysel dokunulmazlık madalyasını boynuna taktı. Dokunulmazlığı kazanan isim derin bir nefes aldı.