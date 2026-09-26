AileFest 2026 etkinlikleri, çocukların yaş gruplarına özel hazırlanan atölyelerden açık hava konserlerine kadar uzanan zengin programıyla ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü. Geniş avluda kurulan çadırlarda edebiyat, sanat, spor ve eğlence iç içe geçerek ailelere unutulmaz anlar sunuyor.
Hafta sonu tatilini fırsat bilen binlerce İstanbullu, çocuklarıyla birlikte erken saatlerde kütüphanenin yolunu tuttu. Meydan cıvıl cıvıl oldu.
AileFest 2026 giriş ücretli mi ve nasıl kayıt olunuyor?
AileFest 2026 alanına giriş tamamen ücretsiz olup, ziyaretçilerin resmi internet sitesi üzerinden tek seferlik dijital davetiye kaydı oluşturması yetiyor. Alınan karekodlu davetiye 4 Ekim akşamına kadar sürecek festival boyunca sınırsız giriş imkanı sağlıyor.
Alanda bebek bakım odaları, geniş dinlenme köşeleri ve özel lezzet durakları hazır bekletiliyor. Dışarıdan yiyecek kabul edilmeyen organizasyonda güvenlik önlemleri titizlikle uygulanıyor. Tek kayıt dokuz gün yetiyor.
Rami Kütüphanesi etkinlik takvimi ve çocuk atölyeleri
Festival sahasında 0-3, 3-6 ve 7-12 yaş dilimleri için ayrı ayrı kurgulanan duyusal ve motor beceri atölyeleri pedagoglar eşliğinde gerçekleşiyor. Aile ve Çocuk Kitap Fuarı ise sevilen yazarları imza günlerinde okurlarıyla buluşturuyor.
Her akşam saat 20.30'da sahneye çıkan sevilen sanatçılar açık havada ücretsiz konserler verirken, tiyatro ve kukla gösterileri çocukların neşesini ikiye katlıyor.
Festival alanına toplu taşımayla ulaşım rehberi
Eyüpsultan sınırlarında yükselen Rami Kütüphanesi, şehrin merkezi ulaşım ağlarının kesişim noktasında duruyor. Toplu taşımayı tercih edenler trafik çilesine girmeden raylı sistemlerle alanın kapısına kadar gelebiliyor.
|Toplu Taşıma Aracı
|Hat ve Durak Bilgisi
|Ulaşım Detayı
|Tramvay
|T4 Hattı Rami Durağı
|Kapıya 3 dakika
|Otobüs
|50A, 50P, 38B Talimhane
|5 dakikalık yürüyüş
|Metro
|M1A ve M1B Hatları
|Tramvay aktarması
|Minibüs
|A-27 ve A-74 Hatları
|Kışla Caddesi önü
Şahsi araçlarıyla gelenler çevre otoparklardan faydalanırken, yetkililer etkinliklerin açık havada yoğunlaşması sebebiyle vatandaşların sonbahar serinliğine uygun giyinmelerini hatırlatıyor.