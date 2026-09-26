Orhan Okulu kimdir sorusu, finalde sergilediği muazzam dirençle tarihi kupayı müzesine götüren usta güreşçinin ardından sporseverlerin diline dolandı. Yarı finalde Seçkin Duman engelini aşan tecrübeli sporcu, finalde Mustafa Taş karşısında sergilediği taktiksel zekayla tribünleri ayağa kaldırdı.

Yaklaşık 2 saat boyunca nefesleri kesen dev randevu, Türk güreşinin en prestijli kupasını sahibine kavuşturdu. Zorlu puanlama bölümünde rakibine şans tanımayan şampiyon pehlivan, kariyerine altın harflerle geçecek bir zafer daha ekledi.

Orhan Okulu kimdir ve kaç yaşında?

Orhan Okulu, 23 Mart 1989 tarihinde Antalya'nın Kumluca ilçesinde doğan ve 2026 yılı itibarıyla 37 yaşına basan efsane bir başpehlivan. Güreş sevgisini babası Bekir Okulu'nun yönlendirmesiyle henüz 9 yaşındayken kazanan pehlivan, 1,78 metre boyu ve çevik fiziğiyle rakiplerine korku saldı.

Çocukluk çağında Kumluca Belediyesi bünyesinde mindere çıkan isim, kısa zamanda çayırların büyüsüne kapıldı. Minik boylardan itibaren Kırkpınar çayırını arşınlayan Okulu, 2013 yılında 24 yaşındayken baş boyuna yükselerek güreş tarihine geçti.

Tarihi Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde 2 saatlik nefes kesen mücadele

İstanbul'daki tarihi buluşmada başpehlivanlık finali adeta bir satranç maçı gibi ilerledi. Yarı finalde Erkan Taş'ı saf dışı bırakan Mustafa Taş ile karşı karşıya gelen Okulu, kasnak ve paça oyunlarıyla rakibinin dengesini bozdu.

İki saati aşan kıyasıya güreşte kondisyon üstünlüğünü konuşturan tecrübeli şampiyon, puanlama diliminde yaptığı usta hamleyle rakibini mağlup etti. Zafer kolay gelmedi. Tribünleri dolduran binlerce güreş tutkunu, pehlivanların er meydanındaki mücadelesini ayakta alkışladı.

Er meydanlarının rekor kıran şampiyonunun kariyeri

Kariyeri boyunca kazanılmadık madalya bırakmayan usta pehlivan, Türk güreşinin en köklü organizasyonlarına imzasını attı. Tarihi Elmalı Yeşilyayla Güreşleri'ni 6 yıl üst üste kazanarak iki altın kemerin ebedi sahibi oldu.

Şampiyona ve Organizasyon Derece ve Unvan Yıllar Cumhurbaşkanlığı Kupası Başpehlivan 2026 Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivan 2015, 2018, 2025 Tarihi Elmalı Yeşilyayla Güreşleri 7 Kez Başpehlivan 2013-2018, 2026 Türkiye Yağlı Güreş Ligi Genel Şampiyon 2023, 2025

Kırkpınar'da 3 kez başpehlivanlık unvanı elde eden Okulu, lig şampiyonluklarıyla da istikrarını kanıtladı. 57 yıllık hasreti dindiren Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferi ise kariyerinin en unutulmaz taçlarından biri haline geldi.