Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında kura çekimleri hız kesmeden devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahiplerini belirleme aşamasına geçildi. Van dahil olmak üzere birçok ilde noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişlerle binlerce vatandaş ev sahibi olma hayaline bir adım daha yaklaştı.

Kura heyecanının yaşandığı illerde asil ve yedek hak sahipleri belirlenirken, ismi listelerde yer almayan vatandaşlar başvuru süreçlerine dair detayları araştırıyor. Özellikle proje başlangıcında yatırılan 5 bin TL tutarındaki başvuru bedelinin iade süreci, en çok merak edilen konuların başında geliyor. Kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşlar, paralarını geri alabilmek için izlemeleri gereken adımları ve iade takvimini yakından takip ediyor.

TOKİ Başvuru Parası Nasıl Geri Alınır?

"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla hayata geçirilen dev projede, kura çekimi sonucunda asil veya yedek listede ismi bulunmayan vatandaşlar, yatırdıkları başvuru ücretini geri alma hakkına sahip oluyor. İade süreci, başvurunun yapıldığı banka üzerinden yürütülüyor. Vatandaşlar, başvuru işlemini gerçekleştirdikleri bankanın (Ziraat Bankası veya Halkbank) herhangi bir şubesine şahsen giderek iade talebinde bulunabiliyor.

Fiziki şubelere gitmek istemeyen vatandaşlar için dijital kanallar da kolaylık sağlıyor. Bankaların mobil uygulamaları veya internet bankacılığı sistemleri üzerinden de iade talebi oluşturulabiliyor. ATM'ler üzerinden de kartsız işlem menüleri veya kartlı işlemlerle iade süreci takip edilebiliyor.

İadeler Ne Zaman Hesaplara Yatacak?

TOKİ tarafından belirlenen prosedüre göre, başvuru ücreti iadeleri kura çekimi sürecinin tamamlanmasının ardından işleme alınıyor. İlgili il veya ilçedeki son kura çekiminin yapılmasından yaklaşık bir hafta sonra, hak sahibi olamayan vatandaşların 5 bin TL'lik ücretleri hesaplarına yatırılıyor. Süreç, bankaların operasyonel yoğunluğuna göre küçük değişiklikler gösterebilmekle birlikte, genellikle belirtilen süre zarfında tamamlanıyor.

Kura Sonuçları ve İsim Listesi Sorgulama

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen çekilişlerin ardından kesinleşen asil ve yedek üye listeleri, resmi kanallar aracılığıyla kamuoyuna duyuruluyor. Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet Kapısı'na giriş yaparak "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" ekranından durumlarını kontrol edebiliyor. Ayrıca TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden de il bazlı kura sonuç listelerine erişim sağlanabiliyor. Van'da gerçekleştirilen son çekilişte 6 bin 803 konutun hak sahibi belirlenirken, ismi çıkmayanlar için iade süreci başlamış bulunuyor.