Başvurular İŞKUR üzerinden elektronik ortamda alınacak ve adayların yalnızca tek bir başvuru hakkı bulunuyor. Birden fazla başvuru tespit edilmesi durumunda adayın tüm başvuruları geçersiz sayılacak. Peki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ne zaman, şartlar neler ve hangi kadrolarda alım yapılacak? İşte detaylar...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sürekli işçi alımı için başvurular 23 Şubat - 27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılabilecek. Başvuru işlemleri Türkiye İş Kurumu'nun resmi internet adresi olan esube.iskur.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların başvuru sürecini kaçırmamaları büyük önem taşıyor.

Başvuruların ardından noter huzurunda kura çekilişi düzenlenecek. Kura sonucunda belirlenen adaylar sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacak. Sınav süreciyle ilgili tüm duyurular Bakanlığın resmi internet sitesinden (www.uab.gov.tr) yapılacak ve adaylara ayrıca yazılı bildirim gönderilmeyecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı başvuru şartları

Adayların başvurunun son günü itibarıyla ilgili pozisyon için aranan tüm şartları karşılaması gerekiyor. Özellikle denizcilik alanındaki pozisyonlar için geçerli yeterlik belgesi ve belirli süre hizmet deneyimi aranıyor. Bu şartları sağlamayan adaylar değerlendirmeye alınmayacak ve kura çekilişine dahil edilmeyecek.

Her adayın yalnızca bir başvuru hakkı bulunuyor. Birden fazla başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın tüm başvuruları iptal edilecek. Pozisyonlara özel detaylı şartlar Bakanlığın resmi sitesindeki kılavuzda yer alıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hangi branşlarda alım yapacak?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Bakanlık, taşra teşkilatında aşağıdaki kadrolara toplam 30 sürekli işçi alacak:

Tarama uzmanı (kaptan): 2 kişi

2 kişi Sınırlı kaptan: 5 kişi

5 kişi Deniz buhar ve motor makinisti: 3 kişi

3 kişi Başmakinist: 3 kişi

3 kişi Yağcı: 6 kişi

6 kişi Usta gemici: 3 kişi

3 kişi Gemici: 2 kişi

2 kişi Makine operatörü: 3 kişi

3 kişi Düz işçi: 3 kişi

Alımların büyük bölümü denizcilik sektörüne yönelik uzmanlık gerektiren pozisyonlardan oluşuyor. Başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR üzerinden son tarihe kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.