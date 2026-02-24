Güneş, Dünya ve Ay'ın kusursuz hizalanmasıyla meydana gelecek olan yılın en dikkat çekici gök olayı için nefesler tutuldu. 3 Mart'ta gerçekleşecek tutulma sırasında Dünya, Güneş ile Ay'ın arasına girecek ve uydumuz Dünya'nın gölgesinde kalacak. Bu esnada atmosferden süzülen güneş ışınları, Ay'a o meşhur kızıl rengini verecek. Uzmanlar, Mart 2026 tutulmasının hem uzunluğu hem de netliği açısından son yılların en etkileyici olaylarından biri olacağını vurguluyor. Teleskop veya özel bir filtreye ihtiyaç duyulmadan izlenebilecek bu olay, gökyüzünü adeta bir tabloya çevirecek.

KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

Vatandaşların en çok merak ettiği soru, bu görsel şölenin ülkemizden görünüp görünmeyeceği. Ne yazık ki 3 Mart 2026 Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den izlenemeyecek.

Türkiye'nin coğrafi konumu, tutulmanın gerçekleşeceği saatlerde bu olayı gözlemlemeye uygun düşmüyor. Ülkemizden bakıldığında Ay o saatlerde ufkun altında kalacağı veya gündüz döngüsüne denk geleceği için bu doğa olayı semalarımızda belirmeyecek. Avrupa kıtasında ise sadece Batı Avrupa'nın belli bölgeleri tutulmanın başlangıç evrelerini kısmen görebilecek.

NEDEN 'KANLI AY' DENİLİYOR?

Olayın ismi ürpertici olsa da arkasında tamamen fiziksel bir gerçek yatıyor. Aslında bilimsel literatürde 'Kanlı Ay' diye bir terim bulunmuyor; bu, Tam Ay Tutulması'na halk arasında verilen bir isim.

Tutulma esnasında Ay, Dünya'nın tam gölge konisine giriyor. Ancak Dünya'nın atmosferi, Güneş'ten gelen ışığı bir mercek gibi kırıyor. Mavi ışıklar saçılırken, kırmızı dalga boyundaki ışıklar kırılarak Ay yüzeyine ulaşıyor. İşte bu ışık oyunu, Ay'ın simsiyah görünmek yerine bakır rengi veya koyu kızıl bir tona bürünmesini sağlıyor.

KANLI AY TUTULMASI HANGİ ÜLKELERDEN NET GÖRÜLECEK?

Türkiye bu şöleni kaçırsa da dünyanın batı yarım küresi ve doğu ucu bu ana tam şahitlik edecek. Yaklaşık bir saat sürecek tam tutulma evresinin en net izleneceği bölgeler şöyle:

Kuzey Amerika: ABD, Kanada, Meksika.

ABD, Kanada, Meksika. Güney Amerika: Brezilya, Arjantin, Şili, Peru, Kolombiya.

Brezilya, Arjantin, Şili, Peru, Kolombiya. Doğu Asya: Çin, Japonya, Güney Kore.

ASTROLOJİDE KANLI AY: EN ÇOK HANGİ BURÇLAR ETKİLENECEK?

Astrolojik açıdan Tam Ay Tutulmaları; bitişleri, yüzleşmeleri ve gizli kalan konuların açığa çıkmasını temsil eder. 'Kanlı Ay' enerjisi ise duygusal yoğunluğu zirveye taşır. 3 Mart'taki tutulma Başak burcunda gerçekleşeceği için en büyük etkiyi bu burç alacak.

Başak: Tutulmanın ev sahibi. Hayatlarındaki düzen, sağlık, iş ve günlük rutinlerle ilgili önemli kapanışlar veya farkındalıklar yaşayabilirler.

Tutulmanın ev sahibi. Hayatlarındaki düzen, sağlık, iş ve günlük rutinlerle ilgili önemli kapanışlar veya farkındalıklar yaşayabilirler. Balık: Başak burcunun tam karşıtı olduğu için ilişkiler aksında sınanacaklar. Fedakarlık dengesi, hayaller ve gerçekler arasındaki çizgi onlar için netleşecek.

Başak burcunun tam karşıtı olduğu için ilişkiler aksında sınanacaklar. Fedakarlık dengesi, hayaller ve gerçekler arasındaki çizgi onlar için netleşecek. İkizler ve Yay: Tutulmadan sert açılar alacak bu burçlar, ani karar değişiklikleri, iletişim krizleri veya inanç sistemlerinde köklü sorgulamalarla karşılaşabilir.