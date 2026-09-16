Yatırım yapmak veya konut inşa etmek isteyen vatandaşlar için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), portföyündeki 405 taşınmazı satışa sunduğunu duyurdu. Toplam büyüklüğü 1 milyon 767 bin 982 metrekareyi bulan ve muhammen bedeli 10 milyar 780 milyon 468 bin 297 lira olarak hesaplanan arsalar için en düşük satış başlangıç fiyatı 255 bin lira olarak ilan edildi.

TOKİ ARSA AÇIK ARTIRMASI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İdare tarafından paylaşılan resmi takvime göre arsa açık artırmaları, 29 Eylül 2026 ve 30 Eylül 2026 tarihlerinde saat 10.30'da gerçekleştirilecek. İstekliler fiziki oturumlara iki ayrı merkezden katılabilecek:

Ankara: Bilkent Otel Konferans Salonu

İstanbul: TOKİ İstanbul Hizmet Binası

Müzayede salonlarına bizzat gidemeyecek olan katılımcılar, internet aracılığıyla eş zamanlı şekilde teklif sunabilecek.

YÜZDE 25 PEŞİNAT VE 48 AY VADE: ÖDEME KOŞULLARI NELER?

Taşınmaz edinimini kolaylaştırmak amacıyla alıcılara vadeli ve peşin ödeme modelleri tanımlandı. Süreç kapsamındaki ödeme planı şu kriterlere göre ilerleyecek:

Taksitli Alımlar: Sözleşme tutarının yüzde 25'i peşin tahsil edilirken, geriye kalan tutar 48 ay eşit taksitle ödenebilecek.

Peşin Ödeme Avantajı: Bedelin tamamını tek seferde kapatmak isteyen alıcılara liste fiyatı üzerinden yüzde 15 indirim sağlanacak.

İstisnalar: Satış listesindeki belirli parseller taksit kapsamı dışında tutularak doğrudan peşin ödeme şartıyla ihaleye çıkarılacak.

SATIŞA ÇIKARILAN 405 ARSA HANGİ İLLERDE VE HANGİ NİTELİKTE?

Satış listesindeki taşınmazlar yalnızca konut parsellerinden ibaret değil; yatırım türüne göre farklı imar durumları içeriyor. Satışa sunulan alanlar arasında konut, sanayi sahaları, ticaret, tarım ve depolama bölgeleri, rekreasyon, kentsel çalışma, lojistik merkez, turizm tesisleri, akaryakıt istasyonu, spor, eğitim ve plansız sahalar yer alıyor.

Taşınmazların bulunduğu 47 il alfabetik olarak şu şekildedir:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Van, Yozgat ve Zonguldak.

TOKİ ARSA MÜZAYEDESİNE BAŞVURU VE TEKLİF VERME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Açık artırma şartnameleri, teminat tutarları ve parsel detayları çevrim içi sistemler üzerinden erişime açıldı. İhaleye online platformdan katılacak isteklilerin "muzayede.emlakyonetim.com.tr" adresi üzerinden kayıt açmaları ve gerekli teminat adımlarını tamamlamaları gerekiyor.

Satış sürecinin resmi kurallarına, metrekare dökümlerine ve koşullara "www.toki.gov.tr" üzerinden ulaşılabilirken, teklif sürecine dair ayrıntılı bilgiler TOKİ'nin "444 84 34" numaralı bilgilendirme hattından edinilebiliyor.