Son Mühür- YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Parti Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplantıda Son Mühür Ankara Temsilcisi Dilek Ataseven Yüzer’in sorduğu soru, "Enflasyon düşürülürken vatandaşın cebini büyütmek mümkün mü? Mümkünse sizce Türkiye bunu neden başaramadı? İktidarınızda memuru ve emekliyi bu tabloyla karşı karşıya bırakmamak için ilk adımınız, yol haritanız ne olacak?" oldu.

"Siyasi bakış açısı ve bütçe tercihi sorunu"

Sözlerine bu durumun siyasilerin kaynak dağıtımına bakışıyla doğrudan ilgili olduğunu belirterek başlayan Zeynel Emre, enflasyon düşerken vatandaşın gelirini artırmanın imkan dâhilinde olduğunu ifade etti. Türkiye’nin mevcut bütçe imkânlarıyla dahi önemli adımlar atabileceğini savunan Emre, bütçedeki faiz ödemelerinin büyüklüğüne dikkat çekerek en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılabileceğini ve işsizliğe karşı yeni istihdam alanları yaratılabileceğini belirtti.

"Güven ortamı olmadan ekonomi düzelmez"

Mevcut iktidarla ekonomik bir iyileşmenin mümkün olmadığını dile getiren YENİ Parti Sözcüsü, şu ifadelere yer verdi;

"Siz siyaset kurumuna partilere, ülke ekonomisinin dağıtımına, vergiyi toplanmasına, buna nasıl baktığınızla ilgili bir şey. Şu anki bütçenizde dhai biz rakamlarla açıklayarak ifade ettik. Pekala en düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine çekilebilir. Sizin birkaç aylık faiz ödemeniz bunlar. Pekala bu ülkedeki işsizlere yönelik farklı alanlarda istihdam alanları sağlanabilir. Bunlar imkan dahilinde yapabileceğiniz şeyler. Bir defa Bu iktidarla düzelebilecek bir şey görmüyorum. Çünkü güven ortamı gitmiş durumda. Önce iktidarın değişmesi, bir güven ortamının bulunması, başarılı bir yönetim dönemine geçilmesi yani hep altını vurguladığımız kuvvetler ayrılığının olması, yargı bağımsızlığının bulunması, eşitlik yani bugün vatandaşımız kendini eşit hissediyor mu bugün iktidar partisine mensup bir ailenin çocuğuyla diğer halkın çocukları aynı durumda mı ? yani aradaki uçurumu gördükten sonra zaten kötü yönetimin sonucunu görüyorsunuz. Yeni kurumlar, yeni insanlar, yeni kurallarla birlikte bir düzene geçmemiz lazım. Ancak Ekonomide iyileşme ancak böyle olur yoksullukla mücadele böyle olur. Seçime yönelik palyatif bazı müdahaleleri her zaman olduğu gibi görebilirsiniz ama bunlar kötü ekonomi ve sonuçlarını ortadan kaldırmıyor"