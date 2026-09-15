Çalışma hayatında küçük işletme sahiplerinin yükünü hafifletmeyi amaçlayan prim günü düşürme senaryoları, esnafın en çok araştırdığı konuların başında geliyor. Sigortalıların emekliliğe hak kazanabilmesi için doldurması gereken süreyi ciddi anlamda kısaltacak olan bu tasarı, mahalle esnafına rahat bir nefes aldırmayı hedefliyor.

BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜNÜ DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK, YASALAŞTI MI?

Mevcut yasal çerçevede, kendi nam ve hesabına çalışan bir Bağ-Kur'lunun emekli olabilmesi adına 9000 günlük primi tamamlaması zorunlu tutuluyor. Uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan yasal değişiklik fiilen hayata geçirildiğinde, söz konusu zorunluluk 7200 güne çekilecek.

Şu an için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) oylanarak resmiyet kazanmış bir kanun teklifi bulunmuyor. SGK Uzmanı Emin Yılmaz'ın konu hakkındaki değerlendirmelerine göre, ilgili düzenlemenin önümüzdeki yıl içerisinde Meclis mesaisine dâhil edilmesi muhtemel. Ayrıca 2028 yılına yaklaşılırken bu kritik hamlenin siyasi arenada daha somut bir şekilde masaya yatırılacağı öngörülüyor.

1800 GÜN PRİM İNDİRİMİ KİMLERİ KAPSAYACAK?

Hazırlık aşamasındaki reformun merkezine, tamamen küçük esnaf ve sanatkârlar yerleştirilmiş durumda. Yaklaşık 1 milyon sigortalıyı sevindirmesi beklenen tasarının; bakkal, kasap, terzi ve manav gibi geleneksel işletme sahiplerini doğrudan kapsaması hedefleniyor.

Buna karşılık, personel istihdam eden büyük ölçekli şirketlerin patronları kapsam dışında kalacak. Özellikle anonim ve limited şirket ortaklığı bulunan işletme sahiplerinin bu prim indiriminden faydalandırılmaması planlanıyor.

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Prim ödeme zorunluluğunun 9000'den 7200'e inmesi, sisteme dâhil olan esnafa 1800 günlük, yani kabaca 5 tam yıllık bir erken emeklilik imkânı sunacak.

Fakat sadece bu sürenin doldurulması, yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için tek başına yeterli sayılmayacak. Sigortalıların mevcut yasalardaki yaş ve sigortalılık süresi gibi standart prosedürleri de harfiyen yerine getirmesi gerekecek. Öte yandan uzmanlar, devlete geçmiş dönemden kalma prim borcu bulunan kişilerin tasarı yasalaşsa dahi başvuru esnasında hukuki engellerle karşılaşabileceği konusunda uyarıyor.