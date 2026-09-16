Son Mühür- Borsa İstanbul son dönemlerin en sert düşüşlerinden birine sahne oluyor. İşlem gününe yüzde 0.17'lik düşüşle 13.868 puandan giriş yapan BIST 100 endeksi gün içinde ardı ardında gelen satışlarla bir anda yüzde 4.5'u aşan oranda değer kaybetti.

BIST 100 hisselerinden Çan Termik hariç 99'unun değer kaybettiği işlem gününde bankacılık endeksindeki ger çekilme yüzde 6'yı aştı.

BIST 30 ve BIST 500 endeksi an itibarıyla yüzde 5'in üzerinde değer kaybetmiş durumda.

Küçük yatırımcıdan panik satışları...



Pusula portföy KAP'ta fon iade temerrüdü açıklamış, Pusula'nın yönetimini devralması beklenen Tera, “devir bitmedi, fonlar bizde değil” açıklamasında bulunması sonrası BIST 100 endeksi dünkü işlem gününü yüzde 2.41 değer kaybıyla kapatmıştı.

Küçük yatırımcının panik satışlarının özellikle bankacılık hisselerinde düşüşte etken olduğuna dikkat çekiliyor.



Endeksin bugünkü düşüşüne hem iç hem de dış dinamiklerin etkili olduğu görülüyor.

Sert düşüşte küreseldeki yapay zekada yavaşlamaya yönelik açıklamalar, Fed'in faiz artırımına yönelik beklentiler, petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş, zayıflayan risk iştahı ve bankacılık hisselerindeki satış baskısının etkili olduğu belirtiliyor.

Borsa İstanbul'un aksine Avrupa borsaları sınırlı bir toparlanma belirtileri göstererek artıya geçti. BIST 100 endeksinin negatif ayrıştığı işlem gününde Frankfurt, Paris ve Londra borsalarının yüzde 30'a varan değer kazandığı görülüyor.