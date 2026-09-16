Son Mühür- Satış ağırlıklı bir güne sahne olan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 343,53 puan azalışla günü yüzde 2,41 değer kaybederek 13.892,30 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksindeki kayıplar yüzde 4,15, holding endeksinde yüzde 2.29'u buldu.

Endeks haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.17'lik düşüşle 13.868 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.700 puanın destek, 14.000 ve 14.100 puanın direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Gözler Fed'in açıklamasında...



Küresel piyasalar Fed'in Türkiye saatiyle 21.00'de açıklayacağı faiz kararına çevrilmiş durumda. Orta Doğu'da Pentagon'a maliyeti 38 milyar doları bulduğu belirtilen gerilimin devam etmesi dünyayı enerji kriziyle başbaşa bıraktı.

Asya borsaları Fed'in faiz kararı öncesi pozitif bir işlem gününü geride bıraktı.

Japon Nıkkei endeksi yüzde 0.70, Güney Kore Kospı endeksi yüzde 1.37 değer kaandı.

Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Fed'in açıklayacağı faiz kararı öncesi yüzde 0.70 değer kazanan ons altın 4 bin 322 dolardan, gram altın 6 bin 762 liradan,

gümüş 64.44 dolardan,

Hürmüz Boğazı'nın ardından Babülmendep Boğazı'nın krizin bir parçası olmasının ardından hızlı yükselişini sürdüren Brent petrol 108.32 dolardan

Bitcoin ise 75 bin 924 dolardan alıcı buluyor.