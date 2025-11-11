Son Mühür - Türkiye pazarında geniş bir kullanıcı kitlesine sahip Hyundai, amiral gemisi SUV modeli Ioniq 9’u geçtiğimiz günlerde Göcek’te düzenlenen lansmanla tanıttı. Tamamen elektrikli E-GMP platformunda geliştirilen araç, büyük boyutları ve ileri teknoloji donanımlarıyla dikkat çekti.
Habertürk’te yer alan habere göre, Hyundai Motor Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel, lansman sırasında markanın Türkiye’deki hedefleri ve planlanan yeni yatırımlar hakkında önemli bilgiler paylaştı:
“Kasım ayında i10 modelimizin üretimi sona erecek. Yerine geçecek olan Ioniq 3’ün üretim kapasitesi 2027 yılında netleşecek”
Hedef: 100 Bin araç
Hyundai Motor Türkiye, 2025 yılı sonuna kadar 60 bin araç satmayı hedefliyor. Berkel, 2030 yılına gelindiğinde bu rakamı 100 bin adede çıkarmayı planladıklarını belirtti. 2024’te 4 bin 945 elektrikli araç satan şirket, bu yıl ise 10 bin elektrikli araç satmayı hedefliyor.
Rekor büyüme yaşandı
Berkel, Türkiye’nin otomotiv potansiyeline değinerek, “Türkiye’de her 1000 kişiden 200’ü araç sahibi, Avrupa’da bu oran 500. Pazar artık aylık 100 bin adetlik satış seviyesine ulaştı. Faizlerin düşmesiyle bu rakam daha da yükselebilir” dedi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Ocak–Ekim 2025 döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yıla göre yüzde 10 artarak 1 milyon 43 bin 796 adede ulaştı. Ekim 2025’te ise satışlar yüzde 20 artışla 116 bin 149 adede yükseldi ve böylece tüm zamanların en yüksek Ekim ayı rekoru kırıldı.
Üretim gücü genişleyecek
Hyundai’nin İzmit fabrikasında üretilecek Ioniq 3, Togg’dan sonra Türkiye’de üretilen ikinci tamamen elektrikli araç olacak. Yeni modelle şirket, iç pazarda rekabeti güçlendirmeyi ve Avrupa pazarında Türkiye merkezli üretim kapasitesini artırmayı amaçlıyor.