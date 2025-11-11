Hyundai Motor Türkiye, 2025 yılı sonuna kadar 60 bin araç satmayı hedefliyor. Berkel, 2030 yılına gelindiğinde bu rakamı 100 bin adede çıkarmayı planladıklarını belirtti. 2024’te 4 bin 945 elektrikli araç satan şirket, bu yıl ise 10 bin elektrikli araç satmayı hedefliyor.

Berkel, Türkiye’nin otomotiv potansiyeline değinerek, “Türkiye’de her 1000 kişiden 200’ü araç sahibi, Avrupa’da bu oran 500. Pazar artık aylık 100 bin adetlik satış seviyesine ulaştı. Faizlerin düşmesiyle bu rakam daha da yükselebilir” dedi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Ocak–Ekim 2025 döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yıla göre yüzde 10 artarak 1 milyon 43 bin 796 adede ulaştı. Ekim 2025’te ise satışlar yüzde 20 artışla 116 bin 149 adede yükseldi ve böylece tüm zamanların en yüksek Ekim ayı rekoru kırıldı.

Üretim gücü genişleyecek