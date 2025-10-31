CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada “casusluk” suçundan tutuklu bulunan Hüseyin Gün’ün cezaevinden alındığını ve üç gün boyunca geri dönmediğini iddia etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emir’in açıklamalarını “dezenformasyon” olarak nitelendirdi.

CHP’li Emir’den Meclis’te gündem yaratan açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “casusluk” davasında tutuklu bulunan Hüseyin Gün hakkında dikkat çeken iddialar ortaya attı.

Emir, Gün’ün ceza infaz kurumundan alınarak üç gün boyunca geri dönmediğini, nerede tutulduğunun bilinmediğini ve bu süreçte resmi bir soruşturma prosedürünün işletilmediğini öne sürdü.

“Üç gün boyunca nerede tutuldu?”

Murat Emir, konuşmasında Adalet Bakanı’na seslenerek olayla ilgili açıklama yapılmasını istedi:

“Casus denilen Hüseyin Gün’ün cezaevinden alındığını ve üç gün boyunca geri dönmediğini duyuyoruz. Savcılık bir tutukluyu hangi yazı veya talimatla hücresinden almıştır? Hüseyin Gün üç gün nerede tutulmuştur? Neler istenmiştir? Açıklama bekliyoruz!”

Emir, söz konusu kişinin casusluk soruşturması kapsamında tutuklu olduğunu ve daha önce “etkin pişmanlık” hükümlerinden yararlanarak ifade verdiğini hatırlattı.

Savcılıktan “dezenformasyon” açıklaması

CHP’li Emir’in iddialarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı bir açıklama yayımladı.

Savcılık açıklamasında, Meclis kürsüsünde dile getirilen ifadelerin “gerçeği yansıtmadığı” belirtildi ve dezenformasyon olarak nitelendirildi.