TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, söz konusu planlara ilişkin yaptığı ayrıntılı teknik inceleme sonucunda bilimsel, hukuki ve çevresel gerekçelerle itirazlarını hem İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne hem de Urla Belediyesi’ne sundu. Oda açıklamasında, planlama yetkisinin açık biçimde Büyükşehir Belediyesi’ne ait olduğuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: “5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi, bu tür planları hazırlama ve onaylama yetkisini münhasıran Büyükşehir Belediyelerine vermektedir. Urla Belediyesi tarafından hazırlanan plan teklifi, açık biçimde yetki ihlalidir.” TMMOB, bu durumun yalnızca idari bir uyumsuzluk değil, “kent bütünlüğünü riske atan ve hukuki sorumluluk doğuran bir uygulama” olduğunu vurguladı.

“Bilimsel dayanaklar yok, planlar rant odaklı”

Açıklamada, planların bilimsel analizlerden, nüfus projeksiyonlarından ve çevresel değerlendirmelerden yoksun olduğu belirtildi. TMMOB’ye göre bu durum, planları kamu yararından uzaklaştırıyor ve “rant üretimine elverişli belgeler haline getiriyor.” Ayrıca planların, üst ölçekli çevre düzeni planlarına aykırı noktasal değişiklikler içerdiği, Urla’nın tarım alanları ve ekolojik dengesi üzerinde geri dönülmez tehditler oluşturduğu ifade edildi.

“Yeşil Kuşak stratejisi zedeleniyor”

Oda, İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı’nda yer alan “Yeşil Kuşak” stratejisinin, plan değişiklikleriyle bozulduğunu belirtti. Açıklamada, “Planlama alanında nüfus ve yoğunluk artışı öngören kararlar, Yeşil Kuşak ilkesine açıkça aykırıdır” denildi. Urla’nın tarımsal üretim potansiyeline dikkat çeken TMMOB, tarım alanlarının yerleşime açılmasının 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’na aykırı olduğunu vurguladı. Açıklamada, “Bu kararlar İzmir’in gıda güvenliğini doğrudan tehdit etmektedir” ifadesi yer aldı.

“Kurum görüşleri hiçe sayılmış”

Planlama sürecinde İZSU gibi kurumların uyarılarının dikkate alınmadığı da açıklamada öne çıkan eleştirilerden biri oldu. TMMOB’ye göre, İZSU’nun “nüfus artırıcı plan kararları oluşturulmamalı” yönündeki görüşüne rağmen plan revizyonu, altyapı yetersizliklerini derinleştirecek nitelikte.

“Kamu yararı ve doğa korunmalı”

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, hem belediye meclislerini hem de İzmir kamuoyunu duyarlılığa davet etti:

“Planlama, kamu yararını, doğayı ve gelecek kuşakların yaşam hakkını koruma sorumluluğudur. Yetki ihlalleri ve rant odaklı yaklaşımlarla Urla’nın geleceği şekillendirilemez.”

Oda, itirazların dikkate alınmaması halinde hukuki süreç başlatılacağını da duyurdu.