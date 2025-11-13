Tarım ve hayvancılığın Türkiye’deki en güçlü merkezlerinden biri olan İzmir, ülkenin yıllık 21,5 milyon tonluk süt üretiminin yaklaşık 1 milyon 730 bin tonunu tek başına karşılıyor.

Bu yüksek üretim kapasitesi, kentteki işleme tesislerinin teknoloji, hijyen ve soğuk zincir altyapısının kritik önemini artırıyor.

TKDK’dan İzmir’e 100 milyon TL’lik hibe desteği

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), İzmir’deki süt işleme tesislerinin altyapısını modernleştirmek için son bir yılda 4 işletmeye toplam 100 milyon TL hibe sağladı.

Desteklerde:

%50 hibe, KDV, ÖTV, gelir vergisi muafiyeti.

Soğuk zincir ve hijyen için yüksek teknolojili makine alımları

ön plana çıkıyor. Bu yatırımlar, tesislere hammadde kabulünden nihai ürüne kadar tüm aşamalarda AB standartlarına uygun üretim yapma imkanı sunuyor.

“İzmir süt üretiminde Türkiye’nin lideri”

TKDK Manisa İl Koordinatörü Murat Akın, yaptığı açıklamada İzmir’in Türkiye süt üretiminde ilk sırada yer aldığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Üreticiden alınan sütün bozulmadan, hijyenik koşullarda tesislere taşınması çok önemli. 2024'te İzmir’de faaliyete başladığımızdan beri 4 süt işleme tesisi ile hibe sözleşmesi imzaladık. Toplam destek tutarı 100 milyon lira civarında.”

Akın, TKDK desteklerinin işletmelerin AB standartlarına erişimi açısından büyük değer taşıdığını belirtti.

İzmir’de süt projelerine toplam 257 milyon TL destek

Akın, İzmir genelinde şimdiye kadar verilen toplam desteğin 257 milyon TL olduğunu, bunun 151 milyon TL’ye yakınının hibe olarak tesislere aktarıldığını kaydetti.

Bu kapsamda:

Ödemiş’teki bir süt işleme tesisine 14,5 milyon TL’ye yakın hibe sağlandı.

Hibe ile araç, laboratuvar ekipmanları ve üst düzey dilimleme makineleri alındı.

Bölgedeki tek örnek olan ileri teknoloji dilimleme makinesi üretim kalitesini artırdı.

Akın, “Sadece makine vermiyoruz. Makineyi alırken işletmelerden AB standartlarına uygun altyapı talep ediyoruz” dedi.

TKDK’nın 10. çağrı programının Aralık ayı sonuna kadar sürdüğünü, 2026 programlarının ise yılın ilk aylarında netleşeceğini de ekledi.

Ödemiş’te 40 yıllık tesis destekle kapasitesini büyüttü

Ödemiş’te yaklaşık 40 yıldır süt ürünleri üreten tesisin yöneticisi Fatih Uğuralp, günlük 70 ton süt işlediklerini belirterek TKDK desteğinin etkisini şöyle anlattı:

“Peynir porsiyonlama makinesi ve analiz cihazı gibi makineler aldık. Projemiz 28 milyon liraydı, bunun 14 milyon lirasından fazlasını devlet desteği olarak aldık. Bu makineleri almak çok zor olurdu. Bu destek rekabet gücümüzü ve üretim kapasitemizi artırdı.”

Uğuralp, alınan yeni makinelerin hijyen ve sanitasyon süreçlerinde büyük iyileşme sağladığını da ifade etti.

İzmir’in süt sektöründe AB standardı hedefi

TKDK’nın verdiği hibelerle İzmir, süt sanayisinde:

hijyen süreçlerini iyileştirme,

üretimi modernize etme,

soğuk zinciri güçlendirme,

AB standartlarına uyum sağlama konularında hızla ilerliyor.

Kentte yeni projelerin değerlendirilmesi sürerken, sektörün 2026’dan itibaren daha geniş desteklerle büyümesi bekleniyor.