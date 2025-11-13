FIBA Avrupa Kupası C Grubu’nda mücadele eden Aliağa Petkimspor, Avrupa arenasındaki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Turnuvaya güçlü başlayan İzmir temsilcisi, üst üste aldığı galibiyetlerle grubun zirvesine yerleşti.

İlk sınavdan galibiyetle çıktı

Petkimspor, grubun açılış maçında Romanya ekibi Corona Braov'u sahasında 85-74 mağlup ederek kupaya iyi bir giriş yaptı. Bu mücadele, takımın Avrupa hedefi için moral verici bir başlangıç oldu.

Larnaca deplasmanında tek yenilgi

İzmir ekibi, ikinci maçında Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca ile deplasmanda karşılaştı. Baştan sona çekişmeli geçen müsabaka Aliağa Petkimspor’un 84-78’lik yenilgisiyle sonuçlandı. Bu karşılaşma, grubun tek mağlubiyeti olarak kayıtlara geçti.

Çıvgın yönetiminde yükseliş: Liderlik geldi

Başantrenör Özhan Çıvgın’ın stratejik dokunuşlarıyla ritmini bulan Aliağa Petkimspor, yenilgiden sonra müthiş bir çıkış yakaladı. CSM Oradea’yı geride bırakıp liderliği ele geçiren Petkimspor, ardından rövanşlarda adeta şov yaptı.

Üst üste 3 galibiyet: Braov ve Larnaca’dan rövanş alındı

İzmir temsilcisi, Corona Braov’u deplasmanda mağlup ederek önemli bir virajı atlattı. Sonrasında AEK Larnaca’yı bu kez iç sahada devirmeyi başaran Petkimspor, 3 maçlık seri yakalayarak grubun en formda takımı oldu.

Sıradaki kritik sınav: CSM Oradea deplasmanı

Aliağa Petkimspor, 19 Kasım Çarşamba günü ikinci sıradaki CSM Oradea’ya konuk olacak. İzmir ekibi bu maçı kazanması halinde C Grubu’nu lider tamamlayarak bir üst tura adını yazdırmayı hedefliyor.

Hedef: Avrupa’da daha ileri

Petkimspor’un Avrupa performansı, hem teknik ekibin hem de taraftarın geleceğe dair umutlarını artırmış durumda.

Takım, güçlü ritmini sürdürerek hem Türkiye'yi hem İzmir'i Avrupa sahnesinde başarıyla temsil etmeyi amaçlıyor.

