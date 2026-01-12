Son Mühür / Erkan Doğan - Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, ilçeyi ‘tarih’ ve ‘gastronomi’ alanlarında dünya ligine çıkacak çalışmaları Son Mühür’e anlattı.

Kandemir Medya Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Karabel, Kandemir Medya Genel Koordinatörü Müslüm Karaaslan ve Haber Müdürü Erkan Doğan’ı makamında ağırlayan Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu. UNESCO ile ilgili yerel ve akademik anlamda gerekli görüşmelere hızla devam ettiklerini ifade eden Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Tarihi Salı Pazarı ve Tahtale Çarşısı’nın UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girebilmesi bir çalışma başlattıklarını söyledi. Üniversiteler ve paydaşlarıyla görüşmelere başladıklarını anlatan Okuroğlu, Tire’nin tarihi çarşısını yeniden ayağa kaldıracak Uzun Çarşı Sokak Sağlıklaştırma projelerinin Tarihi Kentler Birliği (TKB) Meclisi’nden geçtiğini söyledi.

“Tak Tak Kebabı, Tire Tostu ve diğer ürünlerimiz için Coğrafi İşaret başvurularımızı yapacağız”

Tire’nin çarşı merkezindeki tarihi bölgenin tamamında Salı Pazarının kurulduğunu anlatan Okuroğlu, “Belediyemiz bünyesinde Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü’nü kurduk. Tarihi Salı Pazarı ile Tahtakale Çarşısı ile ilgili UNESCO sürecine girdik. Geçici listeye girmek üzere üniversitelerimiz ve diğer paydaşlarla birlikte çalışmalar başlattık. Şu anda özellikle gastronomisi üzerine çalışmalarımız var. Kültürel Miras Koruma Müdürlüğümüz görüşmelere başladı. Tire Çamur Peyniri, Karadut, Tak Tak Kebabı, Tire Tostu ve Koruk Şerbeti gibi ürünlerimiz hakkında Coğrafi İşaret başvurularımızı yapacağız” diye konuştu.

Nüfusumuz 90 bine dayandı, Yeşil Tire’yi korumaya çalışıyoruz

Tire’nin nüfus artışının sürdüğünü anlatan Okuroğlu, “Genelde şehrimize gelen tüm devlet memurları emekli olup burada yaşamına devam eder. Tire’nin nüfusunun yüzde 70’i Tire’lidir. Tire, Ödemiş, Bayındır ve Torbalı yakın ilçeler hep bir yarış halindedir. Torbalı 2000’li yılların başına kadar Tire ile şehir nüfusları aynıydı. OSB sonrasında Torbalı’da nüfus hızla arttı. Bizde kendi kendine büyüyen, yatay bir mimari hakimdir. Tarihi bölgenin olduğu alan Koruma Amaçlı İmar Planı ile ayrılmıştır. Bu konuda bizden önce görev yapan belediye başkanlarına teşekkür ediyorum. Biz bu planın sayılaştırılması ile ilgili Anıtlar Kurulu ile görüşüyoruz, restorasyon çalışmaları da yürütüyoruz. Yeni imar planının olduğu, 1984 sonrası yapılmış olan planlarında maksimun 3-4 katlı, bahçeli evler var. Yeşil Tire’yi yaşatmaya çalışıyoruz. Nüfusumuzu 90 bine dayandı. Her geçen gün artış var. Kozmopolit yapısından kaynaklı, Bayındır, Ödemiş’in tam merkezinden yer almasından dolayı Bayındır’da bir öğretmen, emniyet personeli atanmış, ikametlerini burada verebiliyor. Ödemiş'te yaşamını sürdüren bazı arkadaşlar evini buradan tutup buradan gidip gelebiliyor. Kentin nüfusu bazı günler 120 binin üzerine çıkıyor. İlçemiz coğrafik yapısı ve sosyal olanaklarından kaynaklı çevre ilçelere göre daha iyi durumda” diye konuştu.

“Sürdürülebilir mali yapı kurmaya çalışıyoruz, söz verdiğimiz 100 projenin yüzde 20’sini yaptık”

Sürdürülebilir bir mali yapı kurmak için çalışmalar yaptıklarını anlatan Okuroğlu, şunları söyledi, “Öncelikle olarak Türkiye’nin ve dünyanın iklim krizi, deprem süreçleri hem pandemi döneminde ciddi bir ekonomik sürecindeydik. İş hayatındayken de hepimiz bunu yaşadık. Bunun piyasaya vatandaşa etkisi varsa belediyelere de etkisi var. Biz öncelik olarak mali yapılanmayı düzene sokmakla başladık. Tasarruf tedbirlerini tam uygulayan bir belediyeyiz. Devraldığımızda da borçlarımız vardı. Biz hedefe şunu koyduk. Sürdürülebilir bir mali yapı yaratmak. 100 proje açıkladık. Bunun içinde yüksek maliyetli Büyükşehir Belediyesi ve bakanlıklarla yürütmemiz gereken projeler de var. Küçük dokunuşlarla yapacağımız yaptığımız projeler de var. Şu ana kadar projelerin yüzde 20’sinin üzeri yapıldı yapmaya da devam ediyoruz”

“Ciddi tasarruf yaptık, SGK ve vergi borcumuz kalmadı”

Okuroğlu, şu bilgileri verdi, “Mali gücünüz güçlü olmadığı takdirde bin proje de açıklasanız başaramazsınız. Belediyelerin de piyasaların da bir nakit sıkıntısı var. Tasarrufu ciddi şekilde yaptık. Belediyemizin ve de şirketlerin de vergi borcu kalmadı. Vergiden kaynaklanan hacizlerin hepsini kaldırdık. Vergi dairesine vadesi gelmiş bir borcumuz bulunmuyor. SGK Bölge Müdürlüğü ve Genel Müdürlüğü yetkilileri ile geçtiğimiz yıl görüştük. Seçimden 4-5 ay sonra bu süreci yürütmeye başladık. Belediyemize ait hastane imarlı bir taşınmazımız vardı. Tire Belediyesi olarak hasta imarlı bir yerin bizde kalmasını uygun bulmuyorduk. Çünkü bir hastane yatırım planımız yok. İhtiyacı olacak bir kuruma devredelim, karşılığında da SGK borcumuzu ödeyelim istedik. Sağolsunlar SGK’dan gelip bir inceleme yaptı. SPK lisanslı bir firma da değer tespitini ayrıca çıkarttık. Ortak noktada buluşarak SGK borcumuzun 3’te 2’lik kısmını ödedik. 82 milyon civarı bir rakamda anlaştık. Gecikme zammı dahil 70 milyona yakın borcumuz vardı. Kalan borcumuzu da 36 aya taksitlendirdik.”

“Belediye personelimizin maaşına zam yaptık”

Açıkçası DİSK sendikası yetkili. Seçimden önce bir önceki belediye başkanımızın bir maaş anlaşması yapılmış. Sendikadaki arkadaşlarımızla bunu görüştük. Bir revize yapmak istedik. Şöyle oldu. Personellerimiz arasında, disiplin sürecinde olan, çalışmak istemeyenler de vardı. Bu arkadaşlarla bir uzlaşma yapmak istedik. Arabuluculuk yöntemiyle personellerimizle bir anlaşma sağladık. Personellerimizle yollarımızı ayırdık tazminatlarını ödedik. Emekli olmak isteyen personellerimizin de tazminatlarını ödedik. Tire Belediyesi’nin personeline maaş ve tazminat borcu da yok şu an. Böylelikle ayrılan personeller olduğu için bütçedeki personel yükünü azalttık. Aylık SGK taksidimizi, maaş, tazminat, vergi borçlarımızı ödeyebilir durumdayız. Bu konularla ilgili vadesi geçmiş bir borcumuz yok. Şu anda hacizlerimiz kalkmış durumda. Yeni yılda ek protokol yaparak çalışanlarımıza ara zam da yaptık. Çalışanların aldıkları maaşları ile ilgili süreçte, bazı iş sınıflarında tehlike sınıfına göre ücretlerin düşük olduğunu düşündük. Bu arkadaşların maaşlarına zam yaptık. Bu da yaklaşık yüzde 50 personelimize, yüzde 5-15 arasında değişen ek maaş zammı yaptık. Sendikayla da bir görüşme yaptık, önümüzdeki haftalarda anlaşmak üzere masaya oturacağız. Ben anlaşamayacağımızı düşünmüyorum. Yapılması gerekeni geçen yıl yaptığımızı düşünüyorum, bu yıl da biraz detaylandırarak, asgari ücret zammı oranında bir artış bekliyorum”