Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütülen siber ve asayiş operasyonları, Türkiye genelinde binlerce vatandaşı mağdur eden büyük bir dolandırıcılık şebekesini çökertti. "Son İstasyon" adı verilen operasyon kapsamında, araç muayene randevusu alma vaadiyle sahte web siteleri kuran ve vatandaşların iyi niyetini suistimal eden suç örgütüne ağır bir darbe indirildi. Aralarında İzmir’in de bulunduğu 14 farklı şehirde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda, şebekenin dudak uçuklayan para trafiği ve sofistike yöntemleri deşifre edildi.

Sahte internet siteleriyle profesyonel şebeke tuzağı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin derinlemesine incelemeleri sonucunda, suç örgütünün çalışma disiplini gün yüzüne çıkarıldı. Dolandırıcıların, araç muayene hizmeti veren resmi ve yetkili kurumları birebir taklit eden yanıltıcı internet platformları tasarladıkları belirlendi. Arama motorlarında üst sıralara çıkmak için çeşitli algoritmalar kullanan şüpheliler, randevu almak isteyen araç sahiplerini kurdukları sahte ağlara yönlendirdi. Bu siteler ve paravan olarak kullanılan sabit hatlar üzerinden kurulan temaslarda, mağdurlar "geçmiş dönem borç ödemesi" veya "randevu işlem bedeli" gibi asılsız gerekçelerle kandırılarak nakit transferine zorlandı.

İzmir dahil 14 ilde eş zamanlı baskınlar

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düğmeye basan emniyet güçleri, operasyonun kapsamını genişleterek İzmir, İstanbul, Kocaeli, Van, Antalya, Ordu, Konya, Sakarya, Yalova, Erzurum, Hatay, Ankara ve Adana illerinde önceden belirlenen adreslere şafak vakti baskın düzenledi. İzmir’deki operasyon ayağının da kritik bir stratejik noktayı oluşturduğu süreçte, toplamda 26 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ve belgeye incelemek üzere el konuldu.

810 Milyon TL'lik işlem hacmi ve büyük vurgun

Emniyet birimlerinin yaptığı teknik ve finansal analizler, dolandırıcılık şebekesinin ulaştığı dehşet verici ekonomik boyutları gözler önüne serdi. Şüphelilere ait banka hesaplarında gerçekleştirilen para hareketliliğinin 810 milyon TL gibi devasa bir işlem hacmine ulaştığı saptandı. Doğrudan tespit edilebilen güncel maddi zararın ise 1 milyon 145 bin TL’nin üzerinde olduğu kayıtlara geçti. Suçtan elde edilen haksız kazançla edinildiği tespit edilen 2 taşınmaz mülk, 3 lüks otomobil ve banka hesaplarında bulunan toplam 8 milyon 430 bin TL değerindeki varlığa devlet tarafından tedbir kararıyla el konuldu.

25 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki sorgu ve ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan 25’i, "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" gibi suçlamalarla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şebeke üyelerinden 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yetkililer, vatandaşları dijital platformlar üzerinden işlem yaparken resmi kurumların gerçek web adreslerini (URL) dikkatle kontrol etmeleri ve şüpheli ödeme taleplerine karşı tetikte olmaları konusunda bir kez daha uyardı.

