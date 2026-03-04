Son Mühür/ Beste Temel- Uluslararası Rotary’nin ismi Francesco Arezzo, dünya genelinde yürüttükleri insani yardım ve kalkınma hamlelerini yerinde incelemek üzere İzmir’e özel bir ziyaret gerçekleştirdi. Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu’nun ev sahipliğinde kente gelen Arezzo, İzmir üzerinden tüm dünyaya seslenerek küresel barış, ekonomik kalkınma ve çocuk felciyle mücadele başlıklarında stratejik açıklamalarda bulundu. Ziyaretin odak noktasını, toplumsal refahı artırmayı hedefleyen projelerin saha incelemeleri oluşturdu.

Altın iğne projesi ile kadın istihdamına küresel destek

Dünya Başkanı Arezzo’nun İzmir programındaki en önemli duraklarından biri, 9 Eylül Rotary Kulübü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’nın ortaklaşa yürüttüğü "Altın İğne" projesi oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır ve belediyenin üst düzey bürokratlarının da eşlik ettiği ziyarette Arezzo, atölye çalışmalarını yakından takip etti. Eğitim alan kursiyer kadınlarla bir araya gelen Arezzo, projenin bireylerin hayatına dokunan somut çıktılarını bizzat gözlemledi.

"Ekonomik özgürlük barışın en güçlü dayanağıdır"

Atölye ziyareti sırasında toplumsal huzurun inşasına dair önemli mesajlar veren Francesco Arezzo, savaşların sadece askeri yöntemlerle değil, toplumsal zemini güçlendirerek engellenebileceğini savundu. Arezzo, “Doğrudan sıcak çatışmaları durdurma gücümüz olmayabilir, ancak kalıcı barışın yeşereceği sosyal çevreyi ve ekonomik zemini birlikte inşa edebiliriz. Bir kadının meslek sahibi olması ve üretim sürecine dahil edilmesi, aslında barışa atılan en somut adımlardan biridir. Rotary’nin 121 yıllık köklü geçmişi; eğitim, dayanışma ve üretim kanalıyla sürdürülebilir bir dünya huzuruna hizmet etmektir,” diyerek yerel projelerin küresel etkisine dikkat çekti.

Çocuk felciyle mücadelede kritik uyarı: "Kimse güvende değil"

Rotary’nin dünya genelindeki en büyük vizyonu olan Polio (Çocuk Felci) ile mücadele konusuna da değinen Arezzo, bu alandaki kararlılıklarını yineledi. Özellikle Afganistan ve Pakistan’da görülen son vakaların hafife alınmaması gerektiğini vurgulayan Dünya Başkanı, “Dünyanın herhangi bir coğrafyasında tek bir vaka dahi varlığını sürdürüyorsa, bu durum hiçbir ülkenin tam olarak güvende olmadığı anlamına gelir. Beş yaşın altındaki tüm çocukların aşılanması, insanlık için hayati bir sorumluluktur,” ifadelerini kullanarak küresel sağlık seferberliğinin önemine işaret etti.

Yerel başarıdan küresel vizyona uzanan İzmir köprüsü

Ziyareti değerlendiren Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı Adnan Sözeri, yerel dinamiklerin küresel hedeflere ulaşmadaki kritik rolünü vurguladı. Francesco Arezzo’yu İzmir’de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Sözeri, Altın İğne projesinin sadece bir mesleki eğitim kursu olmadığını, aynı zamanda bir kalkınma modeli olduğunu belirtti. Sözeri, “İzmir’de yarattığımız her istihdam ve sağladığımız her eğitim, küresel barışın yapısını güçlendiren bir tuğla niteliğindedir. Belediye ile kurduğumuz bu güçlü iş birliği, toplumsal kalkınmanın nasıl sürdürülebilir kılınacağının en net örneğidir. İzmir’in enerjisini Rotary’nin vizyonuyla birleştirerek insanlığa hizmet etmeyi sürdüreceğiz,” dedi.

