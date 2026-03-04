Son Mühür/Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark’ta yürütülen gençleştirme çalışmaları kapsamında 4 bin 300 metrekarelik beton zemin kaldırılarak yeşil alana dönüştürüldü. Çalışmalar çerçevesinde 190 fidan toprakla buluşturuldu.

Cemil Tugay’ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Konak Salih İşgören İlkokulu öğrencileri fidan dikimine eşlik etti. Programa belediye bürokratları, doğa dernekleri temsilcileri ve çok sayıda yurttaş da katıldı.

Sert zemin doğal dokusuna kazandırıldı

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışma, Atlas Pavyonu’nun kuzey bölümünde yer alan kilit parke taşlı alanı kapsadı. Zemin kaplamalarının kaldırılmasının ardından alan ağaçlandırmaya uygun hale getirildi. Böylece uzun süredir sert zemin olarak kullanılan bölüm yeniden doğal dokusuna kazandırıldı.

“Kültürpark İzmir’in en değerli alanlarından biri”

Ağaç dikimi öncesi konuşan Başkan Tugay, Kültürpark’ın kent yaşamındaki yerine dikkat çekti. Parkın İzmir’in farklı noktalarından gelen yurttaşlar için temiz hava, spor ve sosyal yaşam alanı sunduğunu belirten Tugay, yeşil dokunun korunması ve artırılması için çalışmaların süreceğini ifade etti.

Yaklaşık 95 yıllık geçmişe sahip parkta geçmiş kuşakların diktiği ağaçların bugün kentlilere gölge ve nefes olduğunu vurgulayan Tugay, “Bugün toprakla buluşturduğumuz ağaçlar da gelecek yüzyılda bu kentin insanlarına aynı mutluluğu yaşatacak” dedi.

“190 ağaç, 190 yeni nefes”

Dikilen her fidanın kent için yeni bir yaşam kaynağı olduğunu dile getiren Tugay, ağaçların hava kalitesine katkısının yanı sıra ekosistemi güçlendirdiğini söyledi. Kültürpark’ta 50’ye yakın kuş türünün bulunduğunu aktaran Tugay, artan yeşil alanla birlikte farklı canlı türlerinin de parkta yaşam bulacağını kaydetti.

Farklı türler toprakla buluştu

Ağaçlandırma çalışmasında doğu çınarı, akçaağaç, tarçın, sığla, ıhlamur, çitlembik, kurtbağrı, tijli defne ve erguvan türleri tercih edildi. Fidanlar öğrenciler tarafından dikilerek can suyu verildi.

Yapılan peyzaj düzenlemesiyle yağmur sularının doğrudan toprağa sızması sağlanacak. Böylece yüzey akışının ve erozyonun azaltılması, yeraltı su kaynaklarının desteklenmesi hedefleniyor. Çalışmanın, kent merkezinde hem ekolojik dengeyi güçlendirmesi hem de yeni yaşam alanları oluşturması amaçlanıyor.