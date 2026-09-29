Son Mühür/ Beste Temel-İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Tire’de yürüttüğü kapsamlı altyapı ve üstyapı çalışmalarında sona gelindi.

Yer altı hatlarının baştan aşağı yenilendiği ilçede, toplam maliyeti 300 milyon liraya ulaşan yatırımla hem su baskınlarının önüne geçiliyor hem de bozulan caddeler sıcak asfaltla kaplanıyor.

Su baskınlarına karşı 10 kilometrelik direnç hattı

İZSU Genel Müdürlüğü çatısı altında yürütülen çalışmalarda, özellikle iklim krizine bağlı olarak meydana gelen ani sağanak yağışlarının yol açtığı sorunlara odaklanıldı.

Fatih, Hürriyet ve Atatürk mahalleleri başta olmak üzere Selimiye, Mehmet Güvenay, Sadık Giz, Millet, İstasyon, Piri Reis ve Vatan caddelerinde yaklaşık 10 kilometrelik hat yapıldı.

Yapılan çalışmalarla yağmur suyu ve atık su kanalları tamamen birbirinden ayrıldı.

Yeni sistemle birlikte yağmur suları doğrudan derelere aktarılırken, evsel atık sular ise ayrı hat üzerinden arıtma tesisine yönlendirildi.

Böylece aşırı yağışlarda şebeke üzerindeki yük azaltılarak olası taşkın riskleri en aza indirildi.

Üstyapı öncesi tüm yer altı şebekesi yenilendi

Proje doğrultusunda yalnızca yağmur suyu hatları değil, ömrünü tamamlamış içme suyu ve kanalizasyon boruları da değiştirildi.

Asfaltlama sonrasında yolların yeniden kazılmasını engellemek için İstasyon Caddesi’ndeki içme suyu şebekesi ile arıtma tesisine ulaşan ana kanalizasyon hattı eş zamanlı olarak yenilendi.

Başköy Mahallesi’nin atık su terfi hattının da dahil edildiği yatırım sürecinde, ihtiyaç duyulan noktalara kutu menfez ve yağmur suyu ızgaraları kuruldu.

Sokaklara 3 bin 300 ton sıcak asfalt

Yer altı çalışmalarının tamamlandığı noktalarda ise üstyapı çalışmaları başladı. İZBETON AŞ ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda bugüne kadar 2 bin 100 ton sıcak asfalt serimi yapıldı.

Kalan kısımların kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte ilçede serilen toplam sıcak asfalt miktarının 3 bin 300 tona ulaşacağı paylaşıldı.

İlçenin 30 yıllık altyapı ihtiyacı karşılandı

Yaklaşık 180 milyon lirası yer altı şebekelerine ayrılan projenin tamamlanmasıyla birlikte, Tire’nin önümüzdeki 30 yıllık altyapı ihtiyaçlarını karşılayacağı belirtildi.