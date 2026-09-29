Aralarına İzmir'in de olduğu 7 ili kapsayan büyük operasyonda 7 kişi tutuklandı. Operasyon Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarına yönelik başlatıldı.

7 ilde eş zamanlı operasyon

Yürütülen çalışmalarda; Ankara merkezli İstanbul, Zonguldak, Bursa, Denizli, Kütahya ve İzmir’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleşen operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca o şüphelilerin ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda kişiye ait satış belgesi, ödeme dekontu ve sahte belge ele geçirildi.

TOKİ arsasını miras kaldı diyerek sattılar

Şüphelilerin kendilerini kooperatif başkanı, kooperatif başkan yardımcısı ve muhasip üye olarak tanıttıkları belirlendi. Şüphelilerin, gerçekte TOKİ’ye ait olan bir arsanın kendilerine miras kaldığını öne sürdükleri ve hazırladıkları sahte belgeler üzerinden arsayı 20 farklı kişiye sattıkları tespit edildi. MASAK'tan temin edilen hesap hareketlerinin incelenmesiyle şüphelilerin yaklaşık 95 milyon 500 bin lira haksız maddi menfaat sağladığı tespit edildi. Ayrıca yapılan incelemelrde, başvuru gerçekleştiren 20 kişinin dışında yaklaşık 80 kişinin daha para transferlerinin açıklama bölümüne aynı ada ve parsel bilgilerini yazarak şüphelilere ödeme yaptığı ortaya çıktı.

Paraları kriptoya aktardılar

Bu haksız kazancın izini kaybettirmek ve para hareketlerinin takibini zorlaştırmak amacıyla paraları kripto para uygulamalarına aktardıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 15 şüpheliden 7’si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.