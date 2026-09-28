İzmir'in Tire ilçesinde, seyir halinde ilerleyen bir traktör kaza yaptı. İncir tarlasında seyir halindeyken kontrolden çıkan traktörün devrilmesiyle, tarlaya savrulan 61 yaşındaki sürücü, kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, Tire’nin Başköy Mahallesi Kureş mevkisinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Nurettin Akkoyu’nun kullandığı plakası henüz belirlenemeyen traktör, incir tarlasında seyir halinde ilerlediği sırada kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sırasında traktörden savrulan Akkoyu, tarlada yaralı halde bulundu.

Hastanede hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Akkoyu, ambulansla Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tire Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 61 yaşındaki sürücü, ağır yaralanmıştı. Yaralı sürücü doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Akkoyu’nun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Akkoyu'nun cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Jandarma traktörün neden kontrolden çıktığını belirlemek için soruşturma başlattı.

Bir günde 2 traktör kazası

Aynı gün İzmir'in Kiraz ilçesinde de bir sürücü, traktörünün hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Aynı gün İzmir'in iki ilçesinde de traktör kazası nedeniyle biri 59 biri 61 yaşında iki sürücü hayatını kaybetti.